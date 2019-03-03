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16-летняя пловчиха побила рекорд Герасимени

04.03.2019 14:48 — Разное | Tut.by  
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На открытом чемпионате Латвии по плаванию было установлено два национальных рекорда Беларуси, сообщает официальный сайт БФП.


Фото с аккаунта Анастасии Шкурдай в соцсетях

16-летняя Анастасия Шкурдай обновила рекорд страны на дистанции 100 м на спине, показав время 1 минута 0,62 секунды. Предыдущий принадлежал трехкратной медалистке Олимпиад Александре Герасимене (1.00,68) и был установлен в 2011 году.

Результат Анастасии Шкурдай также является юношеским рекордом Беларуси на 100 м на спине.

22-летняя Алина Змушко обновила национальный рекорд на дистанции 50 м брассом — 31,25 секунды. Предыдущий принадлежал Инне Капишиной (31,29) и был установлен в 2009 году.

Всего белорусские пловцы завоевали в Риге на 95-м чемпионате Латвии 61 медаль (28 золотых, 20 серебряных, 13 бронзовых).

Победителями соревнований стали Илья Шиманович (50 м, 100 м, 200 м брасс, 200 м комплекс), Никита Цмыг (200 м на спине), Евгений Цуркин (50 м, 100 м баттерфляй, 50 м вольный стиль), Виктор Стаселович (50 м, 100 м на спине), Виктор Красочко (200 м вольный стиль), Руслан Скоморошко (100 м вольный стиль), Константин Курочкин (1500 м вольный стиль), Иван Шамшурин (200 м баттерфляй), Анастасия Шкурдай (50 м, 100 м, 200 м на спине, 50 м баттерфляй, 200 м комплекс), Алина Змушко (50 м брасс, 200 м брасс), Анастасия Кулешова (100 м баттерфляй), Анастасия Коряковская (50 м вольный стиль), мужская и женская эстафеты (4×100м вольный стиль), комбинированная (4×100м) и смешанная комбинированная (4×100м) эстафеты.

Открытый чемпионат Латвии по плаванию является квалификационным в календаре FINA по завоеванию лицензий на чемпионат мира 2019 года в Кванджу (Южная Корея) и на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).

Отборочные нормативы на всемирную Универсиаду выполнили Илья Шиманович (50 м, 100 м брасс) и Алина Змушко (50 м брасс). По нормативам первенств мира и Европы среди юниоров проплыла только Анастасия Шкурдай (100 м на спине, 50 м на спине, 50 м баттерфляй и 100 м на спине, 50 м на спине, 200 м на спине, 50 м баттерфляй, 200 м комплекс соответственно). На олимпийский фестиваль молодежи Европы отобрался Иван Адамчук (100 м, 200 м на спине, 200 м комплекс).

В рейтинге шести лучших спортсменов открытого чемпионата Латвии по очкам FINA все белорусы:

1−2. Илья Шиманович 50 м брасс (27,07) — 880 очков
1−2. Анастасия Шкурдай 100 м на спине (1.00,62) — 880 очков
3. Виктор Стаселович 50 м на спине (25,50) — 837 очков
4. Никита Цмыг 50 м на спине (25,53) — 834 очка
5. Алина Змушко 50 м брасс (31,25) — 832 очка
6. Евгений Цуркин 50 м баттерфляй (23,91) — 825 очков.

Всего в состязаниях приняли участие 462 спортсмена из 45 клубов восьми стран: Латвии, Беларуси, Эстонии, России, Украины, Финляндии, Канады, Дании.

 
 
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На открытом чемпионате Латвии по плаванию было установлено два национальных рекорда Беларуси.
 
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