ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко подписал сразу три директивы: о развитии села, о строительстве и о развитии ЖКХ

04.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко подписал сразу три директивы: о развитии села, о строительстве и о развитии ЖКХ

Александр Лукашенко сегодня подписал сразу три директивы, которые являются итогом больших совещаний, проведенных в предыдущие два года. Один из документов касается сельского хозяйства, второй — ЖКХ, а третий — строительства.

О развитии села

Директива №6 носит название «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли». Она подписана по итогам большого сминара- совещания, которое Александр Лукашенко провел в апреле прошлого года.

Как сообщает пресс-служба президента, директивой поставлена задача нарастить производство молока к 2020 году до 9 млн. т. Надо отметить, что госпрограммой развития агробизнеса на 2016-20 годы, принятой три года назад, предусматривалась чуть более высокая цифра — 9,2 млн. т. Правда, в директив не уточняется, идет речь о сельхозорганизациях или о всех категориях хозяйств. В прошлом году было получено 7,35 млн. т во всех категориях хозяйств.

Продуктивность в молочном скотоводстве к 2020 году должна увеличиться до 6000 кг молока от коровы в год по сельскохозяйственным организациям. В прошлом году она незначительно превысила 5000 кг. К 2025 году продуктивность предписано довести до 7000 кг молока на корову в год.

Выращивание скота и птицы должно составить 1,8 млн. т в год.

Объем экспорта к 2020 году по агропродовольственным позициям должен достигнуть  7 млрд. долларов. В прошлом году он составил 5,2 млрд. 

В директиве содержатся положения, которые касаются устойчивого развития и работы АПК, проведения конкурентной политики на рынке сельхозпродукции и продуктов питания, устойчивого развития сельской местности, занятости на селе и роста уровня жизни сельчан.

В частности к 2020 году госрегулирование должно остаться только в отношении цен на продукцию, которая закупается на государственные нужды. Директива декларирует избавление от межобластных ограничений при реализации сельхозпродукции. Также предусмотрено исключение посредников при закупках техники и материалов.

Оценка работы кадров будет еще сильнее зависеть от дисциплины.

Директива по ЖКХ

Директива №7 носит название «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны». Она стала итогом семинара-совещания, проведенного президентом еще в октябре 2017 года.

Пресс-служба президента сообщает, что документ направлен на развитие отрасли. Он предусматривает повышение качества услуг, справедливую тарифную политику, господдержку для малоообеспеченных, совершенствование работы с населением. В соответствии с директивой планируется развивать механизмы общественного контроля в ЖКХ. Она будет стимулировать беларусов участвовать в мероприятиях по повышению энергоэффективности жилищного фонда.

Также пункты директивы касаются ТКО. Отходы будут более глубоко перерабатывать, использовать вторичные ресурсы. Документом прописан поэтапный отказ от полиэтиленовой упаковки, с переходом на бумажную и стеклянную.

Правительство должно до 1 октября этого года определить порядок проведение конкурса на оказание жилищно-коммунальных услуг на конкурентной основе, порядок финансирования расходов госзаказчиков в сфере ЖКХ. В те же сроки должны быть выработаны механизмы для стимулирования граждан к участию в энергоэффективных мероприятий, появиться планы по расширению использования электроэнергии для теплоснабжения и подогрева воды.

В соответствии с директивой планируется к 2020 году вводить 3,6 млн. кв. м жилья после капремонта, а уровень использования ТКО должен вырасти до 25%. К 2025 году все потребители должны быть обеспечены качественной питьевой водой.

О приоритетных направлениях развития строительной отрасли

Директива №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли», по информации пресс-службы президента, должна способствовать устранению проблем отрасли и повышать ее эффективность.

В директиве присутствуют задачи по соблюдению сроков строительства, поддержанию средней стоимости квадратного метра жилья, который не должен превышать среднемесячную зарплату. Многодетные семьи должны в течение года направляться на строительство жилья, начиная с 2021 года.

Решения директивы должны простимулировать развитие городов-спутников, увеличить объемы строительства арендного жилья. Ежегодно должно строиться не менее 135 тыс. кв. м таких домов, в том числе 90 тыс. кв. м за средства бюджетов. Долю индивидуального жилья в объемах строительства хотят довести до 40%. Планируется внедрить практику комплексной застройки территорий индивидуальными домами.

Документом предусмотрены меры по усилению дисциплины, внедрению информационных технологий.

Будут сокращены сроки и стоимость строительства, снижена материало- и энергоемкость, повышены качество и конкурентоспособность продукции, а также наращен экспортный потенциал.

К 2025 году доля строительства в ВВП страны должна составлять 6,3%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня подписал сразу три директивы, которые являются итогом больших совещаний, проведенных в предыдущие два...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар и российский рубль на торгах 4 марта подорожали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика