Лукашенко подписал сразу три директивы: о развитии села, о строительстве и о развитии ЖКХ





Александр Лукашенко сегодня подписал сразу три директивы, которые являются итогом больших совещаний, проведенных в предыдущие два года. Один из документов касается сельского хозяйства, второй — ЖКХ, а третий — строительства.

О развитии села

Директива №6 носит название «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли». Она подписана по итогам большого сминара- совещания, которое Александр Лукашенко провел в апреле прошлого года.

Как сообщает пресс-служба президента, директивой поставлена задача нарастить производство молока к 2020 году до 9 млн. т. Надо отметить, что госпрограммой развития агробизнеса на 2016-20 годы, принятой три года назад, предусматривалась чуть более высокая цифра — 9,2 млн. т. Правда, в директив не уточняется, идет речь о сельхозорганизациях или о всех категориях хозяйств. В прошлом году было получено 7,35 млн. т во всех категориях хозяйств.

Продуктивность в молочном скотоводстве к 2020 году должна увеличиться до 6000 кг молока от коровы в год по сельскохозяйственным организациям. В прошлом году она незначительно превысила 5000 кг. К 2025 году продуктивность предписано довести до 7000 кг молока на корову в год.

Выращивание скота и птицы должно составить 1,8 млн. т в год.

Объем экспорта к 2020 году по агропродовольственным позициям должен достигнуть 7 млрд. долларов. В прошлом году он составил 5,2 млрд.

В директиве содержатся положения, которые касаются устойчивого развития и работы АПК, проведения конкурентной политики на рынке сельхозпродукции и продуктов питания, устойчивого развития сельской местности, занятости на селе и роста уровня жизни сельчан.

В частности к 2020 году госрегулирование должно остаться только в отношении цен на продукцию, которая закупается на государственные нужды. Директива декларирует избавление от межобластных ограничений при реализации сельхозпродукции. Также предусмотрено исключение посредников при закупках техники и материалов.

Оценка работы кадров будет еще сильнее зависеть от дисциплины.

Директива по ЖКХ

Директива №7 носит название «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны». Она стала итогом семинара-совещания, проведенного президентом еще в октябре 2017 года.

Пресс-служба президента сообщает, что документ направлен на развитие отрасли. Он предусматривает повышение качества услуг, справедливую тарифную политику, господдержку для малоообеспеченных, совершенствование работы с населением. В соответствии с директивой планируется развивать механизмы общественного контроля в ЖКХ. Она будет стимулировать беларусов участвовать в мероприятиях по повышению энергоэффективности жилищного фонда.

Также пункты директивы касаются ТКО. Отходы будут более глубоко перерабатывать, использовать вторичные ресурсы. Документом прописан поэтапный отказ от полиэтиленовой упаковки, с переходом на бумажную и стеклянную.

Правительство должно до 1 октября этого года определить порядок проведение конкурса на оказание жилищно-коммунальных услуг на конкурентной основе, порядок финансирования расходов госзаказчиков в сфере ЖКХ. В те же сроки должны быть выработаны механизмы для стимулирования граждан к участию в энергоэффективных мероприятий, появиться планы по расширению использования электроэнергии для теплоснабжения и подогрева воды.

В соответствии с директивой планируется к 2020 году вводить 3,6 млн. кв. м жилья после капремонта, а уровень использования ТКО должен вырасти до 25%. К 2025 году все потребители должны быть обеспечены качественной питьевой водой.

О приоритетных направлениях развития строительной отрасли

Директива №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли», по информации пресс-службы президента, должна способствовать устранению проблем отрасли и повышать ее эффективность.

В директиве присутствуют задачи по соблюдению сроков строительства, поддержанию средней стоимости квадратного метра жилья, который не должен превышать среднемесячную зарплату. Многодетные семьи должны в течение года направляться на строительство жилья, начиная с 2021 года.

Решения директивы должны простимулировать развитие городов-спутников, увеличить объемы строительства арендного жилья. Ежегодно должно строиться не менее 135 тыс. кв. м таких домов, в том числе 90 тыс. кв. м за средства бюджетов. Долю индивидуального жилья в объемах строительства хотят довести до 40%. Планируется внедрить практику комплексной застройки территорий индивидуальными домами.

Документом предусмотрены меры по усилению дисциплины, внедрению информационных технологий.

Будут сокращены сроки и стоимость строительства, снижена материало- и энергоемкость, повышены качество и конкурентоспособность продукции, а также наращен экспортный потенциал.

К 2025 году доля строительства в ВВП страны должна составлять 6,3%.