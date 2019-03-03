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Лукашенко подписал директиву о совершенствовании и развитии ЖКХ

04.03.2019 14:50 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко подписал директиву о совершенствовании и развитии ЖКХ

Президент подписал Директиву № 7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны".

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в документе изложены решения, принятые 20 октября 2017 года на республиканском семинаре-совещании, поручения и требования главы государства по совершенствованию и развитию ЖКХ.

 "В 2020 году планируется достигнуть ввода 3,6 млн кв. м общей площади жилых домов после капитального ремонта и увеличить до 25% уровень использования твердых коммунальных отходов. В 2025 году планируется обеспечить 100% потребителей качественной питьевой водой", – говорится в сообщении.

 
 
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Президент подписал Директиву № 7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны".
 
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