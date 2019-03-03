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В прокат выходит фильм (возможно) будущего президента Украины. И вот 3 причины сходить на него

04.03.2019 14:54 — Разное | Tut.by  
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В ближайший четверг, 7 марта, в прокат выходит ромком «Я, ты, он, она», который срежиссировал — не поверите — Владимир Зеленский. О каких еще талантах украинского шоумена мы не знаем, разбираться не будем, а вот предстоящую премьеру изучим под микроскопом: нашли как минимум 3 причины, почему стоит ее посмотреть.

«Я, ты, он, она»


Когда: с 7 марта.

Где: Falcon Club Бутик Кино, 3D кино в «Замке», все кинотеатры сети Silver Screen, «Беларусь», «Аврора», «АртКинотеатр».

Сколько: от 4 рублей.

«Слуга народа» в качестве режиссера

Шоумен, политик, артист, комик, худрук студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, а еще кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах этого года — узнали по описанию Владимира Зеленского? Любопытно, что теперь в этот ряд добавится еще одно амплуа — режиссер. Критик Антон Филатов, который уже посмотрел картину, поделился:

— Кульминацией патриотических реверансов Зеленского и его команды стала сцена, в которой он читает стихотворение Ивана Франко. Актер в этом эпизоде словно вернулся к своему образу президента Василия Голобородько из «Слуги народа». Хотя, возможно, весь этот пафос вплетен в фильм, чтобы подготовить почву для дальнейшей политической карьеры актера.


Комедию «Я, ты, он, она» Зеленский сделал совместно с американцем Дэвидом Додсоном, который уже набил руку как монтажер («Гитлер капут!», «8 новых свиданий», «Бабушка легкого поведения») и известен как сценарист и режиссер. Судя по фильмографии обоих, премьерная комедия этой интересной кооперации — фильм «на отдохнуть». Причем хорошо так отдохнуть.

Любовный квадрат

То, что делает «Квартал-95», по традиции связывают с нестандартным сценарием, душевностью и интеллигентным юмором. Все эти компоненты здесь есть. По сюжету Максим и Яна прожили в браке 10 лет. Отношения превратились в союз, любовь — в уважение, а страсть — в обязанность. И когда на горизонте появляются соблазнительные перспективы… пара решает расстаться. Изменит ли ситуацию испытательный месяц, предоставленный судьей? А если они воплотят свои экстремальные мечты и самые смелые фантазии?

Звездный каст

Знакомьтесь: Максим — собственно Владимир Зеленский. Борис — Евгений Кошевой. На пару с комиками вас попробуют рассмешить экс-ведущая «Орла и решки» Анастасия Короткая и певица Надя Дорофеева — та самая вокалистка украинской группы «Время и стекло», которая заразила вас вирусными строчками «Имя любимое мое твое именно». Для обеих «Я, ты, он, она» стал актерским дебютом в полнометражном кино. Интересно?


Если верить украинскому порталу «Сегодня», над картиной работали около 120 человек, съемочный период длился всего три месяца, причем ночных смен на проекте было вдвое больше, чем дневных (чтобы можно было снимать без случайных прохожих в кадре). Кстати, это первая картина «Квартала-95», снятая при поддержке Госкино Украины.

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***

2 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на фестиваль «Рок за Бобров». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 марта.

 
 
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7 марта в прокат выходит ромком «Я, ты, он, она», который срежиссировал - не поверите - Владимир Зеленский. О каких еще талантах украинского шоумена мы не знаем,...
 
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