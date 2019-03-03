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В прокат выходит фильм (возможно) будущего президента Украины. И вот 3 причины сходить на него
В ближайший четверг, 7 марта, в прокат выходит ромком
«Слуга народа» в качестве режиссера
Шоумен, политик, артист, комик, худрук студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, а еще кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах этого года — узнали по описанию Владимира Зеленского? Любопытно, что теперь в этот ряд добавится еще одно амплуа — режиссер. Критик Антон Филатов, который уже посмотрел картину,
— Кульминацией патриотических реверансов Зеленского и его команды стала сцена, в которой он читает стихотворение Ивана Франко. Актер в этом эпизоде словно вернулся к своему образу президента Василия Голобородько из «Слуги народа». Хотя, возможно, весь этот пафос вплетен в фильм, чтобы подготовить почву для дальнейшей политической карьеры актера.
Комедию «Я, ты, он, она» Зеленский сделал совместно с американцем Дэвидом Додсоном, который уже набил руку как монтажер («Гитлер капут!», «8 новых свиданий», «Бабушка легкого поведения») и известен как сценарист и режиссер. Судя по фильмографии обоих, премьерная комедия этой интересной кооперации — фильм «на отдохнуть». Причем хорошо так отдохнуть.
Любовный квадрат
То, что делает «Квартал-95», по традиции связывают с нестандартным сценарием, душевностью и интеллигентным юмором. Все эти компоненты здесь есть. По сюжету Максим и Яна прожили в браке 10 лет. Отношения превратились в союз, любовь — в уважение, а страсть — в обязанность. И когда на горизонте появляются соблазнительные перспективы… пара решает расстаться. Изменит ли ситуацию испытательный месяц, предоставленный судьей? А если они воплотят свои экстремальные мечты и самые смелые фантазии?
Звездный каст
Знакомьтесь: Максим — собственно Владимир Зеленский. Борис — Евгений Кошевой. На пару с комиками вас попробуют рассмешить экс-ведущая «Орла и решки» Анастасия Короткая и певица Надя Дорофеева — та самая вокалистка украинской группы «Время и стекло», которая заразила вас вирусными строчками «Имя любимое мое твое именно». Для обеих «Я, ты, он, она» стал актерским дебютом в полнометражном кино. Интересно?
Если верить украинскому порталу
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7 марта в прокат выходит ромком «Я, ты, он, она», который срежиссировал - не поверите - Владимир Зеленский. О каких еще талантах украинского шоумена мы не знаем,...
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