В прокат выходит фильм (возможно) будущего президента Украины. И вот 3 причины сходить на него

В ближайший четверг, 7 марта, в прокат выходит ромком «Я, ты, он, она» , который срежиссировал — не поверите — Владимир Зеленский . О каких еще талантах украинского шоумена мы не знаем, разбираться не будем, а вот предстоящую премьеру изучим под микроскопом: нашли как минимум 3 причины, почему стоит ее посмотреть.

«Я, ты, он, она»

Когда: с 7 марта. Где: Falcon Club Бутик Кино, 3D кино в «Замке», все кинотеатры сети Silver Screen, «Беларусь», «Аврора», «АртКинотеатр». Сколько: от 4 рублей.

«Слуга народа» в качестве режиссера

Шоумен, политик, артист, комик, худрук студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, а еще кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах этого года — узнали по описанию Владимира Зеленского? Любопытно, что теперь в этот ряд добавится еще одно амплуа — режиссер. Критик Антон Филатов, который уже посмотрел картину, поделился :

— Кульминацией патриотических реверансов Зеленского и его команды стала сцена, в которой он читает стихотворение Ивана Франко. Актер в этом эпизоде словно вернулся к своему образу президента Василия Голобородько из «Слуги народа». Хотя, возможно, весь этот пафос вплетен в фильм, чтобы подготовить почву для дальнейшей политической карьеры актера.





Комедию «Я, ты, он, она» Зеленский сделал совместно с американцем Дэвидом Додсоном, который уже набил руку как монтажер («Гитлер капут!», «8 новых свиданий», «Бабушка легкого поведения») и известен как сценарист и режиссер. Судя по фильмографии обоих, премьерная комедия этой интересной кооперации — фильм «на отдохнуть». Причем хорошо так отдохнуть.

Любовный квадрат

То, что делает «Квартал-95», по традиции связывают с нестандартным сценарием, душевностью и интеллигентным юмором. Все эти компоненты здесь есть. По сюжету Максим и Яна прожили в браке 10 лет. Отношения превратились в союз, любовь — в уважение, а страсть — в обязанность. И когда на горизонте появляются соблазнительные перспективы… пара решает расстаться. Изменит ли ситуацию испытательный месяц, предоставленный судьей? А если они воплотят свои экстремальные мечты и самые смелые фантазии?

Звездный каст

Знакомьтесь: Максим — собственно Владимир Зеленский. Борис — Евгений Кошевой. На пару с комиками вас попробуют рассмешить экс-ведущая «Орла и решки» Анастасия Короткая и певица Надя Дорофеева — та самая вокалистка украинской группы «Время и стекло», которая заразила вас вирусными строчками «Имя любимое мое твое именно». Для обеих «Я, ты, он, она» стал актерским дебютом в полнометражном кино. Интересно?





Если верить украинскому порталу «Сегодня» , над картиной работали около 120 человек, съемочный период длился всего три месяца, причем ночных смен на проекте было вдвое больше, чем дневных (чтобы можно было снимать без случайных прохожих в кадре). Кстати, это первая картина «Квартала-95», снятая при поддержке Госкино Украины.

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Что смотреть в минских кинотеатрах сегодня?

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2 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на фестиваль «Рок за Бобров» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 марта.