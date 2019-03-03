«Получил на рубль и две копейки больше». Минчанин - про повышение доплат к пенсиям

«Я получаю смску каждый раз при переводе пенсии. Так вот, в январе было 576,49 рубля, а в феврале — 577,51 рубля. Лучше бы вообще не говорили про эту надбавку», — отмечает 82-летний Эрнст Шендорович. Минчанина смущает, на сколько выросла доплата к пенсиям белорусов старше 80 лет. Мужчина рассказал FINANCE.TUT.BY, хватает ли ему пенсии, и на что он ее тратит.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 1 февраля в Беларуси подняли минимальные трудовые и социальные пенсии, они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Также увеличились надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Так, доплата к пенсиям неработающим пенсионерам старше 75 лет выросла на 1,3 рубля — до 40,67 рубля, а старше 80 лет — также на 1,3 рубля (до 54,23 рубля).

Минчанин Эрнст Шендорович 55 лет работал инженером-испытателем на предприятии «Амкодор». Последние три года он трудился не по специальности и занимался созданием музея холдинга. В апреле 2015 года мужчина окончательно ушел на заслуженный отдых.

— О том, что с февраля пенсии увеличатся, прочитал в интернете. Я получаю смску каждый раз при переводе пенсии. Так вот, в январе было 576,49 рубля, а в феврале — 577,51 рубля. Поспрашивал сверстников — у них получилось 97 копеек, 1 рубль и 2 копейки, 58 копеек… Позвонил в Минтруда, и там сказали, что это результат изменения прожиточного минимума. Мое мнение — лучше бы вообще не говорили про эту надбавку, это же какая-то дискредитация властей.

Мужчина получил прибавку как неработающий пенсионер, достигший 80-летнего возраста.

Его 68-летняя жена тоже пенсионер, но в отличие от супруга продолжает работает врачом УЗИ. У женщины сумма пенсионных выплат — 420 рублей.

Траты супруги делят пополам, объясняет Эрнст Ефимович. Мужчина записывает сумму платежей за коммуналку и отмечает, что последние несколько месяцев она только повышалась — в январе получилось 191,70 рубля, в декабре — 180 рублей, в ноябре — 166 рублей, в октябре — 162 рубля. Расходы на лекарства также ежемесячно отнимают часть пенсии.

— У меня, к сожалению, онкология, поэтому привязан к дому. На памперсы у меня уходит приличная сумма, примерно 120 рублей. Лекарства — еще рублей 50, остальное забирает питание. Но у нас есть внук, а это значит, что значит расходы никогда не заканчиваются, — говорит мужчина.

Вопрос размера пенсий в Беларуси — тяжелый случай, заявил Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора» в Минске. «Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит», — сказал президент.

Средний размер назначенных пенсий белорусов в январе составил 381,17 рубля в месяц, сообщали ранее в Минтруда. Эта сумма не изменилась по сравнению с декабрьскими выплатами. Средняя пенсия по возрасту в первом месяце этого года составила 393,27 рубля. Власти прогнозируют , что средняя пенсия по возрасту в этом году составит 411 рублей.

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