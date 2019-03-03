Иван Михайлович Мингинович:

- Лично мне всегда импорирует то, что наш Президент открыто говорит с людьми обо всех острых вопросах, существующих как во внешней политике, так и внутри общества. И это касается не только состоявшегося "Большого разговора" с представителями общественности, экспертного сообщества, зарубежных и белорусских СМИ. Так всегда бывает и во время встреч политических лидеров разных стран, и во время рабочих поездок Главы нашего государства по стране.

Мы услышали ответы Александра Григорьевича на самые острые и актуальные вопросы, касающиеся международных отношений и внутренних проблем, которые, безусловно, существуют в любом обществе. Отрадно, что в центре внимания Главы государства социальная поддержка граждан пенсионного возраста, а также, что очень важно для роста общего благосостояния людей, создание условий для развития личной инициативы трудоспособного населения.

Мир меняется, поэтому так важно во всех сферах жизни искать новые подходы и пути, сохраняя то лучшее, что есть в нашем обществе. И это проходит "красной нитью" через весь состоявшийся " Большой разговор" Президента.