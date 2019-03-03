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Охраняя все то, чем мы так дорожим

04.03.2019 — Разное | Ивьевский край  
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1 марта в Ивьевском центре культуры и досуга состоялось торжественное мероприятие,  посвященное 102-й годовщине белорусской милиции.

Охраняя все то, чем мы так дорожим

С праздником коллектив сотрудников Ивьевского РОВД поздравил заместитель председателя районного исполнительного комитета Владимир Станиславович Кузьмич.

Охраняя все то, чем мы так дорожим

Он же наградил Почетной грамотой Ивьевского райисполкома старшего участкового инспектора милиции ОО ПП Ивьевского РОВД майора милиции Дмитрия Францевича Жуковского и помощника дежурного ОДС МОБ Ивьевского РОВД старшего прапорщика милиции Виктора Францевича Шильвяна. Благодарностью Ивьевсукого РИК награждены: инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ МОБ Ивьевского РОВД старший лейтенант милиции Андрей Сергеевич Лопато.

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4992-okhranyaya-vse-to-chem-my-tak-dorozhim.html#sigProIde7f7728a1a

С поздравлениями в адрес милицейского корпуса Ивьевщины выступил начальник районного отдела внутренних дел полковник милиции  Алексей Иванович Гаврош.

Охраняя все то, чем мы так дорожим

Очередное специальное звание майор милиции присвоено старшему госавтоинспектору ОГАИ МОБ Ивьевского РОВД Виталию Александровичу Синице.

Нагрудным знаком УВД Гродненского облисполкома «За адзнаку» награжден водитель ОДС МОБ Ивьевского РОВД старшина милиции Дмитрий Мечиславович Нехведович.

Грамотой УВД Гродненского облисполкома награжден участковый инспектор милиции ООО ПП МОБ Ивьевского РОВД старший лейтенант милиции Дмитрий Леонидович Журко.

Благодарностью УВД Гродненского облисполкома награжден начальник штаба Ивьевского РОВД майор милиции Виталий Станиславович Ясюлевич.

Медалью «Сто год міліцыі” награждены: начальник ОО ПП МОБ Ивьевского РОВД подполковник милиции Сергей Романович Ярошко, старший оперативный дежурный ОДС МОБ Ивьевского РОВД майор милиции Александр Иванович Венскель, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ МОБ Ивьевского РОВД майор милиции Виталий Петрович Куц, начальник финансовой части Ивьевского РОВД майор милиции Ирина Ивановна Станулевич.

Медалью «Сто лет Коммунистической партии Беларуси» награжден подполковник милиции в отставке Александр Владимирович Касперович.

Грамотой начальника Ивьевского РОВД награжден милиционер-водитель группы задержания отделения по охране объектов в г. Ивье Лидского ОДО МВД РБ старший сержант милиции Максим Александрович Прокопчик.

За активное взаимодействие с органами внутренних дел, а также за оказанную помощь в раскрытии преступлений в розыске без вести пропавших лиц благодарственным письмом начальника Ивьевского РОВД награжден директор ОДО «Телекомпания Ивье» Владимир Иванович Комса.

Охраняя все то, чем мы так дорожим

Состоялся праздничный концерт.

П.ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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1 марта в Ивьевском центре культуры и досуга состоялось торжественное мероприятие,  посвященное 102-й годовщине белорусской милиции. С праздником коллектив...
 
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