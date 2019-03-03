Белоруски рассказывают о своих пенсиях: хватает только на самое необходимое

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Антонина Ивановна, 72 года, жительница одной из деревень Минского района:

– Низкие, конечно, у нас, белорусов, пенсии . Трудно жить. Лично мне денег едва хватает только на самые необходимые расходы. Да и то, наверное, только потому, что дети помогают. У меня два сына и дочь. Живут они не со мной, со своими семьями, но навещают меня по выходным по очереди, помогают по дому, привозят продукты и лекарства. Помогают оплачивать расходы за воду, газ, свет, телефон. Живу я в частном доме, с газовым отоплением и водоснабжением.

За январь квартплата была 6 рублей, за газ – 34, за электричество – почти 11 рублей и за телефон 6 рублей. За все вместе вышло 57 рублей. Пенсию получила за прошлый месяц 350 рублей, трачу ее в основном на продукты, самые обычные – хлеб, молоко, творог, яйца, масло, мясо недорогое. А цены все растут с каждым днем, где там с этой пенсией за ними угнаться. Да еще на покупку тех же лекарств, без которых в мои годы не обойтись.

Стараюсь хоть что-то откладывать на черный день. Но часто приходится эти запасы доставать и тратить, например, когда огород надо вспахать весной, или ремонт по дому сделать, какую-нибудь крупную покупку совершить.