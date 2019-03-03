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Белоруски рассказывают о своих пенсиях: хватает только на самое необходимое
Антонина Ивановна, 72 года, жительница одной из деревень Минского района:
– Низкие, конечно, у нас, белорусов,
За январь квартплата была 6 рублей, за газ – 34, за электричество – почти 11 рублей и за телефон 6 рублей. За все вместе вышло 57 рублей. Пенсию получила за прошлый месяц 350 рублей, трачу ее в основном на продукты, самые обычные – хлеб, молоко, творог, яйца, масло, мясо недорогое. А цены все растут с каждым днем, где там с этой пенсией за ними угнаться. Да еще на покупку тех же лекарств, без которых в мои годы не обойтись.
Стараюсь хоть что-то откладывать на черный день. Но часто приходится эти запасы доставать и тратить, например, когда огород надо вспахать весной, или ремонт по дому сделать, какую-нибудь крупную покупку совершить.
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Как пожилые белорусы оценивают уровень своей жизни на пенсии?
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