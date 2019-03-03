Новые карты и возможности: обзор финансовых событий за февраль

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Новости Национального банка Республики Беларусь

Нацбанк начал регулировать кредитно-депозитный рынок по-новому

20 февраля 2019 года Национальный банк принял Постановление № 78, которое касается привлечения новых депозитов , выдачи новых кредитов , эмиссии облигаций в марте 2019 года.

Белорусский регулятор впервые опубликовал размеры «величин стандартного риска» для кредитов и депозитов в белорусских банках на март 2019 года. Эти размеры будут определяться ежемесячно и публиковаться на сайте Нацбанка в разделе «Финансовая стабильность».

Нацбанк отмечает ухудшение экономической конъюнктуры в Беларуси

С ноября 2018 года по январь 2019 года экономическая конъюнктура в Беларуси несколько ухудшилась, что обусловлено снижением спроса, объемов производства и реализации.

Однако несмотря на ухудшение экономической конъюнктуры, в целом положение предприятий Беларуси улучшилось. Так экономическое положение своего предприятия отметили как удовлетворительное 71% (69,6% в предыдущем периоде) руководителей предприятий, как плохое - 18,9% (19,7%).

Новости банковского рынка Республики Беларусь

МТБанк выпустил карту «Hello, World!» премиальной категории World Mastercard Black Edition

Совершая ежедневные покупки по карте «Hello, world!» держатели получают особые «условные единицы» – мили:

✔ 1% за любые покупки;

✔ 3% за оплату в кафе, ресторанах, такси и при покупке авиабилетов;

✔ 5% за приобретение билетов на tickets.by;

✔ до10% за покупки у партнеров.

Альфа-Банк стал раздавать карты без бумажных PIN-конвертов

Вместо этого его предложат установить самостоятельно со смартфона или компьютера. Цифровой ПИН начнет действовать с 28 февраля. Его можно установить в приложении InSync или интернет-банке «Альфа-Клик» одновременно с активацией карты. Причем можно будет выбрать любую комбинацию цифр, хотя в банке не рекомендуют использовать простые варианты (одинаковые цифры, 1234 или год рождения).

Уходит один из старожилов банковского бизнеса Беларуси