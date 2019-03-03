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Новые карты и возможности: обзор финансовых событий за февраль
Новости Национального банка Республики Беларусь
Нацбанк начал регулировать кредитно-депозитный рынок по-новому
20 февраля 2019 года Национальный банк принял Постановление № 78, которое касается привлечения новых
Белорусский регулятор впервые опубликовал размеры «величин стандартного риска» для кредитов и депозитов в белорусских банках на март 2019 года. Эти размеры будут определяться ежемесячно и публиковаться на сайте Нацбанка в разделе «Финансовая стабильность».
Нацбанк отмечает ухудшение экономической конъюнктуры в Беларуси
С ноября 2018 года по январь 2019 года экономическая конъюнктура в Беларуси несколько ухудшилась, что обусловлено снижением спроса, объемов производства и реализации.
Однако несмотря на ухудшение экономической конъюнктуры, в целом положение предприятий Беларуси улучшилось. Так экономическое положение своего предприятия отметили как удовлетворительное 71% (69,6% в предыдущем периоде) руководителей предприятий, как плохое - 18,9% (19,7%).
Новости банковского рынка Республики Беларусь
МТБанк выпустил карту «Hello, World!» премиальной категории World Mastercard Black Edition
Совершая ежедневные покупки
✔ 1% за любые покупки;
Альфа-Банк стал раздавать карты без бумажных PIN-конвертов
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Уходит один из старожилов банковского бизнеса Беларуси
26 февраля истекают полномочия председателя правления
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Что произошло на финансовом рынке во второй половине февраля, читайте в подборке, подготовленной пресс-службой Assist Belarus.
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