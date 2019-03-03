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Новые карты и возможности: обзор финансовых событий за февраль

04.03.2019 12:58 — Разное | Myfin  
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Новые карты и возможности: обзор финансовых событий за февраль
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Новости Национального банка Республики Беларусь

Нацбанк начал регулировать кредитно-депозитный рынок по-новому

20 февраля 2019 года Национальный банк принял Постановление № 78, которое касается привлечения новых депозитов, выдачи новых кредитов, эмиссии облигаций в марте 2019 года.

Белорусский регулятор впервые опубликовал размеры «величин стандартного риска» для кредитов и депозитов в белорусских банках на март 2019 года. Эти размеры будут определяться ежемесячно и публиковаться на сайте Нацбанка в разделе «Финансовая стабильность».

 

Нацбанк отмечает ухудшение экономической конъюнктуры в Беларуси

С ноября 2018 года по январь 2019 года экономическая конъюнктура в Беларуси несколько ухудшилась, что обусловлено снижением спроса, объемов производства и реализации.

Однако несмотря на ухудшение экономической конъюнктуры, в целом положение предприятий Беларуси улучшилось. Так экономическое положение своего предприятия отметили как удовлетворительное 71% (69,6% в предыдущем периоде) руководителей предприятий, как плохое - 18,9% (19,7%).

 

Новости банковского рынка Республики Беларусь

МТБанк выпустил карту «Hello, World!» премиальной категории World Mastercard Black Edition

Совершая ежедневные покупки по карте «Hello, world!» держатели получают особые «условные единицы» – мили:

  ✔ 1% за любые покупки;
  ✔ 3% за оплату в кафе, ресторанах, такси и при покупке авиабилетов;
  ✔ 5% за приобретение билетов на tickets.by;
  ✔ до10% за покупки у партнеров.

 

Альфа-Банк стал раздавать карты без бумажных PIN-конвертов

Вместо этого его предложат установить самостоятельно со смартфона или компьютера. Цифровой ПИН начнет действовать с 28 февраля. Его можно установить в приложении InSync или интернет-банке «Альфа-Клик» одновременно с активацией карты. Причем можно будет выбрать любую комбинацию цифр, хотя в банке не рекомендуют использовать простые варианты (одинаковые цифры, 1234 или год рождения).

 

Уходит один из старожилов банковского бизнеса Беларуси

26 февраля истекают полномочия председателя правления ВТБ (Беларусь) Владимира Иванова. Временно исполняющим обязанности руководителя будет один из его нынешних заместителей Юрий Алымов.

 
 
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Что произошло на финансовом рынке во второй половине февраля, читайте в подборке, подготовленной пресс-службой Assist Belarus.
 
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