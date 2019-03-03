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Где же вы, мои друзья-односельчане?

04.03.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Где же вы, мои друзья-односельчане?

Выпускники 50-80 годов прошлого столетия прекрасно помнят Петра Тарасовича Пикуна – уроженца д. Раков Липовского сельсовета, политрука роты партизанской бригады, действовавшей в окрестностях Липова, бессменного директора Липовской средней школы с 1954 по 1980 год.


Где же вы, мои друзья-односельчане?

За время работы Петра Тарасовича в учебном заведении через  его сердце прошли сотни выпускников из Липова, Ракова, Гоголево, Мироненок и других населенных пунктов.

В 1994 году знаменитого не только  в Калинковичском районе, но и за его пределами,  филолога и директора Липовской школы не стало.

Где же вы, мои друзья-односельчане?

Но остались бережно хранимые  Петром Тарасовичем, а затем его сыном Игорем  школьные фотографии учащихся и выпускников Липовской школы.

Недавно Игорь Петрович принес в редакцию «Калінкавіцкіх навін» эти фотографии и предложил опубликовать их на сайте газеты и в социальных сетях, положив тем самым в Год малой родины начало проекту «Отзовитесь, одноклассники!» Может кто-то последует доброму примеру и с других школ района – разместит рядом свои фотографии. А там, глядишь, взглянув на родные лица, друзья детства найдут и вспомнят друг друга, завяжется переписка и найдется ответ на известную, но немножко перефразированную фразу из песни: «Где же вы,  мои друзья-односельчане?»

Итак, всмотритесь в эти портретные лица: поделитесь своими впечатлениями, расскажите друг о друге, дополните школьную фотогалерею своими фотографиями, возвратитесь мыслями в школьное детство и юность.

Иван ГАРИСТ.


Где же вы, мои друзья-односельчане?


Где же вы, мои друзья-односельчане?


Где же вы, мои друзья-односельчане?


Где же вы, мои друзья-односельчане?


Где же вы, мои друзья-односельчане?


Где же вы, мои друзья-односельчане?


Где же вы, мои друзья-односельчане?

 


Где же вы, мои друзья-односельчане?


Где же вы, мои друзья-односельчане?


Где же вы, мои друзья-односельчане?


Где же вы, мои друзья-односельчане?


Где же вы, мои друзья-односельчане?


Где же вы, мои друзья-односельчане?


Где же вы, мои друзья-односельчане?


Где же вы, мои друзья-односельчане?

 
 
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Выпускники 50-80 годов прошлого столетия прекрасно помнят Петра Тарасовича Пикуна – уроженца д. Раков Липовского сельсовета, политрука роты партизанской бригады,
 
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