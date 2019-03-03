Вокалист The Prodigy Кит Флинт найден мертвым – СМИ

Вокалист The Prodigy Кит Флинт скончался, пишет британский таблоид The Sun.

49-летний Флинт был найден мертвым в собственном доме в Эссексе в понедельник утром. По предварительной информации, смерть вокалиста была естественной.

«Смерть не рассматривается как подозрительная, дело будет подготовлено коронеру», - отметили в местной полиции.

Кит Чарльз Флинт родился в 1969 году в Лондоне. В 1990 году он основал группу The Prodigy, в которой изначально участвовал как танцор, однако в 1996 году записал сингл в качестве вокалиста.