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Вокалист The Prodigy Кит Флинт найден мертвым – СМИ
04.03.2019 15:21 — Разное | Аргументы и факты
Вокалист The Prodigy Кит Флинт скончался, пишет британский таблоид
49-летний Флинт был найден мертвым в собственном доме в Эссексе в понедельник утром. По предварительной информации, смерть вокалиста была естественной.
«Смерть не рассматривается как подозрительная, дело будет подготовлено коронеру», - отметили в местной полиции.
Кит Чарльз Флинт родился в 1969 году в Лондоне. В 1990 году он основал группу The Prodigy, в которой изначально участвовал как танцор, однако в 1996 году записал сингл в качестве вокалиста.
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По данным британского таблоида, тело исполнителя было обнаружено в понедельник утром в его доме в Эссексе
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