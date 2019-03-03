Шнуров пожаловался на Instagram и перешел в Telegram

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров создал свой Telegram-канал. Об этом он сообщил в своем Instagram. Об этом пишет Lenta.ru.



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«В последнее время в Instagram стали часто блокировать мои стишки. Не знаю, то ли по жалобам, то ли еще по каким-то причинам. Поэтому я решил переехать в Telegram. Там меня зовут „Шнуровик“», — сказал он.

Напомним: 26 февраля Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. Глава комитета Елена Ямпольская призналась, что интересуется творчеством исполнителя, и заявила, что теперь в организации будет еще больше независимо мыслящих людей.

В России Telegram пытаются заблокировать с апреля 2018 года. Согласно судебному решению, это связано с отказом администрации сервиса предоставить ключи шифрования к перепискам пользователей. 30 января замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов выразил уверенность, что мессенджер не уйдет от полной блокировки на территории страны.