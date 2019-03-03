Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля в отношении продукции ОАО «Бабушкина крынка»





Данная мера принята в связи с обнаружением в продукции сыров натамицина. Это является нарушением ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, изготавливаемой Цехом по производству сыров г.п. Белыничи ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», – сообщили в ведомстве.

Натамицин – противогрибковый препарат (антимикотик). Используется для лечения и профилактики неинвазивного кандидоза кишечника, инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных Candida или другими чувствительными дрожжевыми, дрожжеподобными грибами или дерматофитами (баланопоститы, отомикозы). Также используется в качестве консерванта в пищевой промышленности как пищевая добавка E235.