Правительство Беларуси продлило чековую приватизацию до конца 2020 года

Правительство Беларуси продлило срок обращения именных приватизационных чеков (ИПЧ) "Имущество" до 31 декабря 2020 года, сказано в сообщении пресс-службы Совмина.

Ранее срок обращения ИПЧ продлевался до 30 июня 2019 года. Чековая приватизация в Беларуси продолжается с 1994 года и предусматривает возможность обмена безвозмездно выдаваемых гражданам Беларуси ИПЧ на акции принадлежащих государству АО.

По данным ГКИ, у граждан Беларуси имеется около 240 млн чеков, которые можно обменять на акции. Перечень предприятий, на акции которых можно обменять ИПЧ, утверждается правительством. В настоящее время для чековой приватизации доступны акции более 100 АО.

С начала чековой приватизации было выдано 428 млн именных приватизационных чеков, из них использовано почти 55%.