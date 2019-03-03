ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство Беларуси продлило чековую приватизацию до конца 2020 года

04.03.2019 15:17 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Правительство Беларуси продлило срок обращения именных приватизационных чеков (ИПЧ) "Имущество" до 31 декабря 2020 года, сказано в сообщении пресс-службы Совмина.

Ранее срок обращения ИПЧ продлевался до 30 июня 2019 года. Чековая приватизация в Беларуси продолжается с 1994 года и предусматривает возможность обмена безвозмездно выдаваемых гражданам Беларуси ИПЧ на акции принадлежащих государству АО.

По данным ГКИ, у граждан Беларуси имеется около 240 млн чеков, которые можно обменять на акции. Перечень предприятий, на акции которых можно обменять ИПЧ, утверждается правительством. В настоящее время для чековой приватизации доступны акции более 100 АО.

С начала чековой приватизации было выдано 428 млн именных приватизационных чеков, из них использовано почти 55%.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси продлило срок обращения именных приватизационных чеков (ИПЧ) "Имущество" до 31 декабря 2020 года, сказано в сообщении пресс-службы Совмина....
 
Новости дня
Новости разные
 
Ссора пожилой пары в Витебске закончилась жестоким убийством
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика