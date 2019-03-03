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«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости
Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь принимает гостей. Архитектурный комплекс в преддверии своего профессионального праздника – Дня милиции – посетили сотрудники различных подразделений и службы МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым делом экскурсантам показали самый большой зал во Дворце - зал торжественных церемоний. Провели в «зелёную» комнату – место, знаменитое многочасовым совещанием «нормандской четвёрки».
Увидела группа также каминный зал, где обычно проходят переговоры главы государства с коллегами в формате «один на один».
Монументальный интерьер комплекса впечатлил гостей. Многие делали памятные фотографии, а позже делились впечатлениями.
Алексей Тарасов, заместитель командира отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:
Виктор Варанкевич, заместитель начальника оперативно-поискового отдела ГУВД Мингорисполкома:
Проводить экскурсии по Дворцу Независимости стало доброй традицией. На главной политической площадке уже побывали спортсмены, активисты, многодетные мамы, студенты. Задумка проекта появилась 2,5 года назад.
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Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь принимает гостей. Архитектурный комплекс в преддверии своего профессионального праздника – Дня милиции – посетили...
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