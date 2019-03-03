ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости

04.03.2019 15:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь принимает гостей. Архитектурный комплекс в преддверии своего профессионального праздника – Дня милиции – посетили сотрудники различных подразделений и службы МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Первым делом экскурсантам показали самый большой зал во Дворце - зал торжественных церемоний. Провели в «зелёную» комнату – место, знаменитое многочасовым совещанием «нормандской четвёрки».

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Увидела группа также каминный зал, где обычно проходят переговоры главы государства с коллегами в формате «один на один».

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Монументальный интерьер комплекса впечатлил гостей. Многие делали памятные фотографии, а позже делились впечатлениями.

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Алексей Тарасов, заместитель командира отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:
Для меня большая честь находится в этом, можно сказать, святом месте для Республики Беларусь. Очень горд, что из многих сотен сотрудников ОВД попал сюда. Больше всего запомнился зал «зелёный», где проходили переговоры «нормандской четвёртки». Очень впечатлил. Мы как раз несколько дней работали по обеспечению безопасности этого мероприятия.

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Виктор Варанкевич, заместитель начальника оперативно-поискового отдела ГУВД Мингорисполкома:
Что-то выделить проблематично: всё красиво. Глаза разбегаются. Будет что детям показать. Сделал фотографии: себя со своими товарищами, попросил, чтобы сфотографировали на фоне этой красоты.

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Проводить экскурсии по Дворцу Независимости стало доброй традицией. На главной политической площадке уже побывали спортсмены, активисты, многодетные мамы, студенты. Задумка проекта появилась 2,5 года назад.


 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь принимает гостей. Архитектурный комплекс в преддверии своего профессионального праздника – Дня милиции – посетили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Имеет ли право охранник магазина заглянуть в сумку покупателя?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика