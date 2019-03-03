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Имеет ли право охранник магазина заглянуть в сумку покупателя?

04.03.2019 15:25 — Разное | СТВ  
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Имеют ли право охранники магазинов, торговых центров задержать покупателя и заглянуть в его сумку, мы спросили в программе «Большой город» начальника Октябрьского РУВД г. Минска.

Александр Ридецкий, начальник Октябрьского РУВД г. Минска:
Попросить предъявить для просмотра пакет они вправе, если у них есть соответствующая лицензия на осуществление охранной деятельности. В магазинах, если есть представители охраны, то они имеют на это право. Не проводить личный досмотр, а попросить предъявить пакет к просмотру, чтобы убедиться, что там нет каких-либо похищенных вещей.
 
Теги: Минск
 
 
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Имеют ли право охранники магазинов, торговых центров задержать покупателя и заглянуть в его сумку, мы спросили в программе «Большой город» начальника...
 
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