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Имеет ли право охранник магазина заглянуть в сумку покупателя?
Имеют ли право охранники магазинов, торговых центров задержать покупателя и заглянуть в его сумку, мы спросили в программе
Александр Ридецкий, начальник Октябрьского РУВД г. Минска:
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Имеют ли право охранники магазинов, торговых центров задержать покупателя и заглянуть в его сумку, мы спросили в программе «Большой город» начальника...
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