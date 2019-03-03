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«Больше наших глаз на улице»: какие новые технологии используют сотрудники милиции
Камеры видеонаблюдения очень помогают в работе сотрудникам МВД. Какие технологии помогают в работе и позволяют быстрее раскрывать преступления, узнали в программе
Александр Ридецкий, начальник Октябрьского РУВД г. Минска:
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Камеры видеонаблюдения очень помогают в работе сотрудникам МВД. Какие технологии помогают в работе и позволяют быстрее раскрывать преступления, узнали в...
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