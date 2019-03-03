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«Больше наших глаз на улице»: какие новые технологии используют сотрудники милиции

04.03.2019 15:10 — Разное | СТВ  
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Камеры видеонаблюдения очень помогают в работе сотрудникам МВД. Какие технологии помогают в работе и позволяют быстрее раскрывать преступления, узнали в программе «Большой город» у начальника Октябрьского РУВД г. Минска.

Александр Ридецкий, начальник Октябрьского РУВД г. Минска:
Планируется внедрение в Минске системы общественного мониторинга, который позволит ещё больше обеспечить присутствие наших глаз на улице. Это, безусловно, будет положительно влиять на безопасность всего города Минска, в целом.


 
Теги: Минск
 
 
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Камеры видеонаблюдения очень помогают в работе сотрудникам МВД. Какие технологии помогают в работе и позволяют быстрее раскрывать преступления, узнали в...
 
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