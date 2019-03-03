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Ужасы общежития в Барани: люди моются в подвале, готовят, опасаясь пожара, - но платят огромную коммуналку

04.03.2019 15:44 — Разное | Tut.by  
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В общежитии № 2 на улице Островского в Барани многие живут с момента его основания — с 1976 года. Это здание, а также еще три подобных для своих работников строил бывший завод «Красный Октябрь», ныне — ОАО «Техника связи». С 2000 года общежитие на балансе «Оршакомхоза», пишут «Витебские вести».


За 43 года общежитие не видело капитального ремонта. Здесь ямки в полах, протекающая крыша, обветшалые стены. Душ — общий для всех, в нем четыре места. И расположен он… в подвале. Да и душем его сложно назвать: помещение и сантехника представляют собой удручающее зрелище.

— Помыть голову можно в умывальнике, в тазике, — говорят постояльцы общежития. — Так и живем с надеждой, что наши многочисленные обращения в «Оршакомхоз» и исполком все же услышат.


И это далеко не все беды 221 жильца пятиэтажки. Большинство из них — семьи, одинокие женщины с детьми. Старая электропроводка не выдерживает напряжения от электрочайников, утюгов, мультиварок — розетки плавятся, искрят. Плиты на общих кухнях изжили свое — половина из них не работает. А те, что все еще функционируют, мотают столько электроэнергии, что оплата за нее в жировках просто космическая.

— К примеру, семья из четырех человек за комнатушку в 17 квадратов в этом месяце заплатила 100 рублей, — рассказывает заведующая общежитиями Ольга Францова. — Электроплиты не менялись с момента возведения здания, комплектующих к ним уже давно не выпускают. Я ежемесячно подаю заявки в «Оршакомхоз», в итоге поменяли смесители в санузлах, заменили стояки. Но здесь косметическим и текущим ремонтом не обойтись: все коммуникации требуют обновления.


У Ирины Сенокосовой на 5-м этаже постоянно протекает потолок. Отвалились обои, в комнате сырость. А еще женщина боится упасть в коридоре: пол весь в ямах и выбоинах.

На подоконниках и пожарных ящиках иной раз жильцы общежития находят пустую тару из-под спиртного: в здании без вахтера открыты все выходы, а потому любой желающий может беспрепятственно зайти сюда.

— Все проблемы мы знаем и видим, — комментирует ситуацию начальник жилищного отдела «Оршакомхоз» Елена Мордич. —  Все 22 общежития, которые мы приняли на баланс от предприятий Оршанского района и Барани, не в лучшем состоянии. В одночасье все отремонтировать не можем, делаем планомерно. По капитальному ремонту общежития № 2 на улице Островского, отчисления на который люди стали делать только с 2015 года, составляется проектно-сметная документация. Работы намечены на 2020 год. Это и в наших интересах тоже, чтобы люди проживали в комфортных условиях. А пока по возможности проводим текущий ремонт.


 
 
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Семья из четырех человек за комнатушку в 17 «квадратов» заплатила за месяц 100 рублей.
 
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