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Volvo снизит максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 км/ч

04.03.2019 15:41 — Разное | Tut.by  
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С 2020 года все новые автомобили Volvo будут оборудованы ограничителем максимальной скорости, который не позволит ездить быстрее 180 км в час. Об этом сообщает пресс-служба шведской марки.


Решение передвинуть электронный ограничитель «максималки» с отметки в 250 км/ч на 180 км/ч связано с реализацией программы Volvo Vision 2020. Стратегия предусматривает, что после 2020 года ни один водитель или пассажир новых «Вольво» не должен погибнуть или получить тяжелые ранения во время аварии.

В компании ссылаются на данные Национальной администрации безопасности дорожного движения США, согласно которым более одной четверти всех фатальных аварий происходит по причине несоблюдения скоростного режима.

В Volvo также заявили о намерении разработать «умную» систему ограничения максимальной скорости, которая будет работать на основе данных о так называемых «геозонах» — виртуальных произвольно ограниченных участках на карте. К примеру, система сможет автоматически задействовать скоростной лимит на улицах, где расположены школы, больницы и другие социальные учреждения.

Наконец, шведы разработают системы нового поколения, которые смогут контролировать степень внимания и усталости водителя, а также обнаруживать алкогольное или наркотическое опьянение.

 
 
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С 2020 года все новые автомобили шведской марки будут оснащены электронным ограничителем.
 
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