ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Секреты Второй мировой. Папа Франциск откроет архивы о понтификате Пия XII

04.03.2019 15:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Папа Римский Франциск анонсировал открытие секретных архивов Ватикана о "военном понтификате" Пия XII, сообщает Reuters.

По словам папы Франциска, архив откроется 2 марта 2020 года.

Понтификат Пия (1939-58) пришелся на Вторую мировую войну и сложный период послевоенного восстановления Европы.

Современники и более поздние исследователи Холокоста утверждали, что Пий закрывал глаза на преступления нацистов против евреев.  Некоторые обвиняли его в слабом подходе к нацизму.

Ватикан заявлял, что Пий проводил активную закулисную политику по спасению максимального числа евреев и неоднократно протестовал против преступлений режима Адольфа Гитлера.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Папа Римский Франциск анонсировал открытие секретных архивов Ватикана о "военном понтификате" Пия XII, сообщает Reuters.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужасы общежития в Барани: люди моются в подвале, готовят, опасаясь пожара, - но платят огромную коммуналку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика