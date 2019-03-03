Секреты Второй мировой. Папа Франциск откроет архивы о понтификате Пия XII

По словам папы Франциска, архив откроется 2 марта 2020 года.





Понтификат Пия (1939-58) пришелся на Вторую мировую войну и сложный период послевоенного восстановления Европы.





Современники и более поздние исследователи Холокоста утверждали, что Пий закрывал глаза на преступления нацистов против евреев. Некоторые обвиняли его в слабом подходе к нацизму.





Ватикан заявлял, что Пий проводил активную закулисную политику по спасению максимального числа евреев и неоднократно протестовал против преступлений режима Адольфа Гитлера.



