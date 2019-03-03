16-летняя пловчиха побила рекорд Герасимени, державшийся cемь лет

16-летняя Анастасия Шкурдай обновила рекорд страны на дистанции 100 м на спине, показав время 1 минута 0,62 секунды. Предыдущий принадлежал трехкратной медалистке Олимпиад Александре Герасимене (1.00,68) и был установлен в 2011 году.





Результат Анастасии Шкурдай также является юношеским рекордом Беларуси на 100 м на спине.