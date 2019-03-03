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16-летняя пловчиха побила рекорд Герасимени, державшийся cемь лет

04.03.2019 15:41 — Разное | Партизан  
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На открытом чемпионате Латвии по плаванию было установлено два национальных рекорда Беларуси, сообщает официальный сайт БФП.

16-летняя Анастасия Шкурдай обновила рекорд страны на дистанции 100 м на спине, показав время 1 минута 0,62 секунды. Предыдущий принадлежал трехкратной медалистке Олимпиад Александре Герасимене (1.00,68) и был установлен в 2011 году.

Результат Анастасии Шкурдай также является юношеским рекордом Беларуси на 100 м на спине.
 
 
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На открытом чемпионате Латвии по плаванию было установлено два национальных рекорда Беларуси, сообщает официальный сайт БФП.
 
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