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16-летняя пловчиха побила рекорд Герасимени, державшийся cемь лет
На открытом чемпионате Латвии по плаванию было установлено два национальных рекорда Беларуси, сообщает официальный сайт БФП.
16-летняя Анастасия Шкурдай обновила рекорд страны на дистанции 100 м на спине, показав время 1 минута 0,62 секунды. Предыдущий принадлежал трехкратной медалистке Олимпиад Александре Герасимене (1.00,68) и был установлен в 2011 году.
Результат Анастасии Шкурдай также является юношеским рекордом Беларуси на 100 м на спине.
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На открытом чемпионате Латвии по плаванию было установлено два национальных рекорда Беларуси, сообщает официальный сайт БФП.
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