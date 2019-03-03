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Причиной смерти вокалиста The Prodigy назвали самоубийство
Причиной смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта стало самоубийство.
Об этом сообщается в инстаграме группы.
«Новости правдивы, не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные», — говорится в сообщении.
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Причиной смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта стало самоубийство.
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