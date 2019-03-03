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«Картина была страшная»: стали известны подробности самоубийства гродненской студентки

04.03.2019 15:36 — Разное | Партизан  
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Гродненские следователи выясняют обстоятельства смерти студентки Гродненского колледжа бытового обслуживания, которая в ночь на 3 марта выпала из окна 8 этажа общежития.

По словам официального представителя УСК по Гродненской области Сергей Шершеневича, «Погибшей было 16 лет. Обстоятельства смерти уточняют сотрудники Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета. Назначен полный комплекс экспертиз, предпринимаются все меры для установления обстоятельств произошедшего».

Знакомые девушки рассказали журналистам «ВГ», что она была из неблагополучной семьи — мать лишена родительских прав и сейчас отбывает наказание в колонии, отец неизвестен. В Гродно она приехала из Лиды, училась на швею, планировала в дальнейшем получить профессию парикмахера:

— Училась она хорошо, занятия не пропускала, ни на каких учётах не состояла, — говорит один из знакомых погибшей. — Все знали, что она встречалась с парнем — студентом электротехнического колледжа, но ничего плохого о нём сказать нельзя. Подруги рассказывали, что было всякое: пара то сходилась, то ссорилась.

По словам знакомых, в ночь трагедии девушка вышла из блока в коридор, едва её подруги успели опомниться, она уже лежала внизу на асфальте — сообщили вахтёру, вызвали скорую.


Как говорят очевидцы, «картина была страшная: когда приехала скорая, девушка едва дышала, травмы были очень серьёзные. Наверное, она сначала упала на козырёк над чёрным входом, а уже потом на асфальт».

Знакомые погибшей считают, что на такой шаг девушку могла толкнуть несчастная любовь — за несколько часов до трагедии в своём аккаунте в социальной сети она выложила видео, на котором плакала. Известно, что парня, с которым она встречалась, в воскресенье вызывали в милицию.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненские следователи выясняют обстоятельства смерти студентки Гродненского колледжа бытового обслуживания, которая в ночь на 3 марта выпала из окна 8 этажа...
 
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