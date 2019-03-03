7,5 лет в колонии усиленного режима - приговор главному паталогоанатому за $200 тысяч взятками

Sputnik . Приговор огласил суд Ленинского района Минска в понедельник, передает





Пучков признан виновным в получении взяток по ч. 1 ст. 430 и приговорен к трем годам лишения своды, по ч. 2 ст. 430 к 5 годам лишения свободы, по ч. 3 ст. 430 к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, по совокупности суд ему назначил окончательное наказания в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима и конфискацией всего имущества.









Суд отказал в иске прокурора в размере 23 тысяч рублей. Также суд постановил вернуть в ГУБОПиК МВД деньги, которые были изъяты в качестве взятки во время задержания Пучкова.





Кроме этого, суд постановил вернуть дочерям изъятые при обыске велосипеды Пучкова, его золотую цепь, а охотничьи ружья и патроны обратить в доход государства. Суд также вынес частное определение в адрес Комитета по здравоохранению Мингорисполкома.









В срок наказания зачтено время нахождения обвиняемого под стражей с 18 июня 2018 года: 1 день лишения свободы за 1 день нахождения под стражей.





Приговор этот неокончательный и может быть обжалован в суде высшей инстанции.





Одна из дочерей Пучкова после оглашения сообщила Sputnik, что не знает, будут ли они обжаловать приговор. От других комментариев для СМИ родственники отказались. Сам же Пучков выслушал приговор спокойно.





Пучков находился в СИЗО с июля прошлого года. На суде он признал свою вину, кроме одного эпизода. На стадии предварительного расследования Пучков возместил причиненный ущерб в размере около 180 тысяч долларов.











