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Ссора пожилой пары в Витебске закончилась жестоким убийством
2 марта в Витебске от многочисленных травм погиба 51-летняя женщина, в жестоком убийстве обвиняют мужчину, с которым она жила.
Как установили следователи, воскресным днем дома у 59-летнего безработного жителя Витебска между ним и сожительницей возникла ссора. Мужчина нанес женщине множество ударов, в результате она получила травмы и умерла на месте происшествия.
В отношении витеблянина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 139 УК — убийство с особой жестокостью. Все обстоятельства этого преступления, в том числе его мотив будут установлены правоохранительными органами.
Сейчас подозреваемый задержан. Раньше он не привлекался к суду, мужчина нигде не работал.
Расследование продолжается.
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2 марта в Витебске от многочисленных травм погиба 51-летняя женщина, в жестоком убийстве обвиняют мужчину, с которым она жила.
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