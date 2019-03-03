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Ссора пожилой пары в Витебске закончилась жестоким убийством

04.03.2019 15:17 — Разное | Партизан  
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2 марта в Витебске от многочисленных травм погиба 51-летняя женщина, в жестоком убийстве обвиняют мужчину, с которым она жила.

Как установили следователи, воскресным днем дома у 59-летнего безработного жителя Витебска между ним и сожительницей возникла ссора. Мужчина нанес женщине множество ударов, в результате она получила травмы и умерла на месте происшествия.

В отношении витеблянина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 139 УК — убийство с особой жестокостью. Все обстоятельства этого преступления, в том числе его мотив будут установлены правоохранительными органами.

Сейчас подозреваемый задержан. Раньше он не привлекался к суду, мужчина нигде не работал. 


Расследование продолжается.

 
Теги: Витебск
 
 
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2 марта в Витебске от многочисленных травм погиба 51-летняя женщина, в жестоком убийстве обвиняют мужчину, с которым она жила.
 
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