Ссора пожилой пары в Витебске закончилась жестоким убийством

Как установили следователи, воскресным днем дома у 59-летнего безработного жителя Витебска между ним и сожительницей возникла ссора. Мужчина нанес женщине множество ударов, в результате она получила травмы и умерла на месте происшествия.





В отношении витеблянина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 139 УК — убийство с особой жестокостью. Все обстоятельства этого преступления, в том числе его мотив будут установлены правоохранительными органами.





Сейчас подозреваемый задержан. Раньше он не привлекался к суду, мужчина нигде не работал.









Расследование продолжается.