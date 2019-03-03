Судебные исполнители арестовали квартиру Федынича и автомобиль Комлика

praca-by.info . Отделы принудительного исполнения Центрального и Фрунзенского районов Минска возбудили исполнительное производство в отношении лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика, пишет





С учетом изъятых денег во время обысков в августе 2017 года Федыничу и Комлику оставалось выплатить около 4 тысяч белорусских рублей. Но судебные исполнители хотят взыскать более 50 тысяч по приговору суда по "делу профсоюзов, а также за проведение экспертиз и компенсацию госпошлины.





О странностях процедуры взыскания долга рассказал лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.





– В декабре – первой половине января мы с Игорем Комликом получили постановления о возбуждении исполнительного производства. Процедура вписывается в рамки закона, если бы не одно но. Постановлениями предписывают нам с Комликом в семидневный срок заплатить госпошлину по 1470 рублей 63 копейки, оплатить 2387 рублей 33 копейки за проведение экспертиз, налогов и сборов. Такие решения отделов принудительного исполнения настораживают. При обысках в августе 2018 года у нас были изъяты все семейные сбережения. Если их перевести в белорусские рубли, то их хватило бы на оплату трех четвертей так называемого "ущерба", который мы с Комликом должны погасить.









Лидеры профсоюза направили в адрес отделов принудительного исполнения заявления, в которых попросили предоставить расчет: по какому курсу изъятая валюта переводилась в рубли, какая сумма из нее вычленена и какой остаток "имущественного ущерба" они еще должны.





– 20 февраля я по повестке посетил отдел принудительного исполнения Центрального района Разговор шёл о том, что указанные суммы будут взысканы из изъятых средств, после чего будет высчитан остаток долга и решено каким образом мы планируем их погашать.





Однако, когда я вернулся вечером домой, меня ждало уведомление от судебного исполнителя Петренчук М.В., которая своим решением наложила арест на единственную квартиру, в которой проживаем я и моя семья. Сомнительно, что при разговоре со мной она не знала, что уже это сделала, но скромно умолчала.





12 февраля Игорь Комлик получил постановление об исполнительном производстве. Ему предоставлен 7-дневный срок для добровольного исполнения. Но уже 14 февраля (семь дней никак не могли пройти) в бухгалтерию профсоюза РЭП пришло предписание "об обращении взыскания на заработную плату и приравненные к ней доходы", в котором судебный исполнитель С. Хованская требует производить ержания 50% заработной платы в счет погашения ущерба. А уже 20 февраля судебный исполнитель С. Хованская постановила "принять меру по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде запрета на отчуждение автотранспортного средства" Игоря Комлика. Проще говоря, на автомобиль и прицеп к автомобилю наложен арест. Каким нормативным или законодательным актом руководствовалась судебный исполнитель – нам не известно.





Более того, мы подали заявления, на которые ответа не получили. Судебные исполнители должны были обратиться в Следственный комитет, где хранятся изъятые у нас деньги, отнести их в банк, обменять на белорусские рубли, сообщить нам, по какому курсу обменяли, а потом говорить о том, должны мы или не должны.





Возникают серьезные вопросы о профессионализме судебных исполнителей. Судебный исполнитель Петренчук не могла не знать, что нельзя накладывать арест на единственную квартиру, где проживает пусть даже осужденный. Вне всякого сомнения, жалобы на решения обоих судебных исполнителей лягут на стол руководителя этой службы – так положено по закону. Если этого будет недостаточно, тогда мы готовы обратиться в Министерство юстиции и суд.





Мы будем информировать, как дальше будут развиваться события. Беспредела не будет! - заявил Геннадий Федынич.