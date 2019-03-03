В понедельник на бирже белорусский рубль был в минусе

Напомним, по итогам февраля месяца белорусский рубль вырос к валютной корзине на 1,13%.





Курс доллара вырос всего на 0,0026 рубля до 2,1416 BYN/USD. Это максимум за прошедшие 12 дней.





Курс евро сегодня остался без изменений на отметке 2,4305 BYN/EUR.





Курс российского рубля прибавил 0,0049 рубля до 3,2550 BYN/100 RUB. Сейчас рубль РФ находится на максимуме за 6 дней.









Итоги февраля





Сразу все валюты подешевели к белорусскому рублю в ходе февральских торгов:





курс доллара снизился на 0,53% (−0,0115 BYN);

курс евро обвалился на 1,57% (−0,0389 BYN);

курс российского рубля упал на 1,32% (−0,0435 BYN);





значение корзины валют уменьшилось на 1,13%.





Итоги валютного рынка Беларуси с начала 2019 года:





курс доллара опустился на 0,99% (−0,0214 BYN);

курс евро обвалился на 1,61% (−0,0398 BYN);

курс российского рубля подскочил вверх на 4,29% (+0,1335 BYN);





значение корзины валют выросло на 1,50%.











