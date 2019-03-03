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В понедельник на бирже белорусский рубль был в минусе
Стоимость валютной корзины в понедельник выросла на 0,11% на фоне укрепления доллара и рубля РФ.
Напомним, по итогам февраля месяца белорусский рубль вырос к валютной корзине на 1,13%.
Курс доллара вырос всего на 0,0026 рубля до 2,1416 BYN/USD. Это максимум за прошедшие 12 дней.
Курс евро сегодня остался без изменений на отметке 2,4305 BYN/EUR.
Курс российского рубля прибавил 0,0049 рубля до 3,2550 BYN/100 RUB. Сейчас рубль РФ находится на максимуме за 6 дней.
Итоги февраля
Сразу все валюты подешевели к белорусскому рублю в ходе февральских торгов:
курс доллара снизился на 0,53% (−0,0115 BYN);
курс евро обвалился на 1,57% (−0,0389 BYN);
курс российского рубля упал на 1,32% (−0,0435 BYN);
значение корзины валют уменьшилось на 1,13%.
Итоги валютного рынка Беларуси с начала 2019 года:
курс доллара опустился на 0,99% (−0,0214 BYN);
курс евро обвалился на 1,61% (−0,0398 BYN);
курс российского рубля подскочил вверх на 4,29% (+0,1335 BYN);
значение корзины валют выросло на 1,50%.
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Стоимость валютной корзины в понедельник выросла на 0,11% на фоне укрепления доллара и рубля РФ.
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