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На Гомельщине начинают эксперимент по выращиванию арбузов

04.03.2019 15:10 — Разное | Партизан  
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В связи с изменениями климата, произошедшими в последние десятилетия, в Гомельской области стало возможным возделывание такой теплолюбивой и засухоустойчивой культуры как арбуз.

Общественная организация «Белорусский зеленый крест» под научным руководством РУП «Институт овощеводства» и УО «Гомельский государственный областной эколого-биологический центр детей и молодежи» в рамках проекта «Школьный сад» проводит сетевой сортоиспытательный эксперимент по выращиванию арбузов. Цель эксперимента — провести сравнительное изучение трех сортов арбуза и выявить наиболее урожайные для данного региона. Участниками эксперимента будут сельские школы и эколого-биологические центры Гомельской области.

Школы, на базе которых будет проводиться эксперимент, выступят в качестве образовательных центров, где школьники и местное население смогут приобретать современные знания по агротехнике выращивания арбузов с учетом климатических изменений. Популяризация этой культуры будет способствовать улучшению экономической ситуации в сельской местности, в том числе в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Помимо того, в ходе эксперимента сельские школьники научатся выращивать для себя вкусную и полезную сельхозпродукцию.

Финансовая поддержка участников конкурса будет оказываться за счет средств проекта, и кроме того, в качестве спонсоров выступают несколько предприятий. В их числе голландская фирма «Бейо», которая предоставляет семена арбузов и консультации по агротехнике их выращивания в условиях юга Гомельской области, ООО «АгроБио» — предприятие, которое производит биогумус и гуминовый препарат на его основе «Гумирост».

На протяжении всего периода проведения эксперимента его участники смогут получать консультации специалистов по агротехнике выращивания арбузов. Все команды будут фиксировать результаты опыта в своих дневниках в соответствии с разработанной методической схемой, и кроме того, информация о его ходе будет размещаться на специальной интернет-платформе.
 
 
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В связи с изменениями климата, произошедшими в последние десятилетия, в Гомельской области стало возможным возделывание такой теплолюбивой и засухоустойчивой...
 
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