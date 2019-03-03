Белгидромет планирует установить радиолокатор в Гродно и заменить в Бресте, сообщил сегодня журналистам начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лабазнов в пресс-центре БЕЛТА .

синоптики в режиме онлайн будут видеть состояние атмосферных процессов, что особенно важно для сверхкраткосрочного прогнозирования в грозоопасный период", - сказал Роман Лабазнов. "В прошлом году дан старт реализации масштабного проекта по созданию сети радиолокационных наблюдений в Беларуси. Радиолокатор установлен в аэропорту Витебска . В Минске развернут центр управления радиолокационной сетью, которая уже в себя включает, помимо витебского радара, еще и гомельский, брестский, минский. Мы занимаемся проектированием и в текущем году построим радар в Гродно, в 2020 году - в Бресте. Таким образом, вся территория Беларуси будет покрыта радиолокационным полем. Нашив режиме онлайн будут видеть состояние атмосферных процессов, что особенно важно для сверхкраткосрочного прогнозирования в грозоопасный период", - сказал Роман Лабазнов.

ветровой профилемер в мобильной версии. Использование такого рода оборудования позволяет в режиме реального времени производить непрерывный мониторинг параметров ветра и температуры в нижних слоях атмосферы для прогнозирования опасных метеорологических явлений. В 2018 году был введен в эксплуатацию комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений в Минске в районе Уручья. Здесь впервые внедрен интегрированный подход функционирования различных сетей наблюдений: приземных метеорологических, актинометрических, гидрологических и аэрологических. С вводом в эксплуатацию комплекса возобновилось радиозондирование атмосферы в столице, которое прекратилось в 1998 году из-за ремонта здания обсерватории и демонтажа оборудования. На территории комплекса введен в эксплуатацию единственный в Беларуси температурно-в мобильной версии. Использование такого рода оборудования позволяет в режиме реального времени производить непрерывный мониторинг параметров ветра и температуры в нижних слоях атмосферы для прогнозирования опасных метеорологических явлений.

Особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала. "В прошлом году на географическом факультете БГУ в магистратуре открылась специальность "синоптическая метеорология". Уже состоялся первый набор. Для нас начали готовить специалистов с углубленным изучением дисциплин по прогнозированию погодных условий. Это направление работы мы будем развивать. В частности, активно взаимодействуем с международными учебными центрами, прежде всего учебным центром Росгидромета", - отметил начальник Белгидромета.

Также специалисты Белгидромета работают над мобильным приложением "Погода в кармане" для платформы Android. Приложение предоставляет информацию о фактической погоде, гидрологической, агрометеорологической и радиационно-экологической обстановке в населенных пунктах Беларуси. Пока оно работает в тестовом режиме.