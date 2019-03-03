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Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт
04.03.2019 15:57 — Разное | Ежедневник
Бессменный вокалист группы Кит Флинт скончался в возрасте 49 лет. Тело певца нашли в его собственном доме в графстве Эссекс 4 марта утром.
Полиция и медики прибыли по вызову 8:10 утра по местному времени. Они констатировали смерть артиста, сообщает
"Смерть не рассматривается как подозрительная", – уточнили в полиции. Однако следователи все равно изучат все обстоятельства его смерти. От чего скончался музыкант, станет известно после того, как будут проведены все необходимые экспертизы.
Сообщается также, что Кит Флинт недавно вернулся в Великобританию из тура по Австралии.
Группа The Prodigy обрела популярность в 90-е годы прошлого века. Первоначально Кит Флинт был танцором, но в 1996 году стал выступать в качестве вокалиста группы. Группа The Prodigy за время существования записала семь студийных альбомов и дважды была номинирована на «Грэмми». Последний альбом вышел в 2018 году.
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Бессменный вокалист группы Кит Флинт скончался в возрасте 49 лет. Тело певца нашли в его собственном доме в графстве Эссекс 4 марта утром.
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