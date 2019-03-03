Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт





Бессменный вокалист группы Кит Флинт скончался в возрасте 49 лет. Тело певца нашли в его собственном доме в графстве Эссекс 4 марта утром.

Полиция и медики прибыли по вызову 8:10 утра по местному времени. Они констатировали смерть артиста, сообщает ВВС.

"Смерть не рассматривается как подозрительная", – уточнили в полиции. Однако следователи все равно изучат все обстоятельства его смерти. От чего скончался музыкант, станет известно после того, как будут проведены все необходимые экспертизы.

Сообщается также, что Кит Флинт недавно вернулся в Великобританию из тура по Австралии.

Группа The Prodigy обрела популярность в 90-е годы прошлого века. Первоначально Кит Флинт был танцором, но в 1996 году стал выступать в качестве вокалиста группы. Группа The Prodigy за время существования записала семь студийных альбомов и дважды была номинирована на «Грэмми». Последний альбом вышел в 2018 году.