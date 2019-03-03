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Бывший главный патологоанатом Минздрава приговорен за взятки к 7,5 года колонии

04.03.2019 16:02 — Разное | БелТА  
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Бывший главный патологоанатом Минздрава приговорен за взятки к 7,5 года колонии
Фото из архива

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судом Ленинского района Минска постановлен приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Минского городского патологоанатомического бюро, обвиняемого в получении взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского городского суда.

Суд Ленинского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника Минского городского патологоанатомического бюро по ч. 1, 2 и 3 ст.430 УК (получение взятки). Мужчина признан виновным.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет", - проинформировали в пресс-службе. Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, во время расследования было установлено 24 эпизода противоправной деятельности мужчины. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила более Br390 тыс. Патологоанатом вину признал полностью. Во время следствия полученный преступным путем доход в полном объеме уплачен в республиканский бюджет.

Согласно материалам уголовного дела, он получал взятки от представителей частных предприятий и индивидуальных предпринимателей за возможность поставлять патологоанатомическому бюро производимую ими продукцию - гробы, деревянные кресты и прочее. После товары продавались в магазине ритуальных принадлежностей учреждения. Также взятки мужчина брал за возможность оказывать услуги по перевозке тел умерших к местам захоронения. "Размер взятки ежемесячно составлял около 10% от стоимости товара, поставленного в адрес магазина бюро. В случае с предпринимательской деятельностью по перевозке тел действовал тариф $100 за один автомобиль", - рассказывали в СК.

Также были установлены факты передачи денег санитарами морга за благоприятное решение вопросов по трудовых контрактам, изменениям условий труда, предоставлению возможности оказывать гражданам платные немедицинские ритуальные услуги.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судом Ленинского района Минска постановлен приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Минского городского...
 
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