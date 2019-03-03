Лукашенко подписал директиву № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», сообщает «СБ. Беларусь сегодня». Это значит, что власти приняли решение отказываться от пластика и переходить к стеклотаре и бумаге. Однако полного текста документа на данный момент нигде нет.



Кроме этого документа, президент подписал директиву № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли». Она предписывает развитие городов-спутников, строительство арендного жилья в больших объемах, чем сейчас, и так далее. А еще в правительстве сократятся административные процедуры.



Директива № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли», которая тоже получила подпись Лукашенко, подразумевает увеличение объемов производства молока. Так, к 2020 году оно должно составить девять тонн. По планам зарплата в АПК станет не ниже среднего уровня, а производительность повысится на 40%.



Напомним, ранее мы писали о том, что Coca-Cola двояко отнеслась к переходу с пластика на стелко. Более того, представители компании заявили, что пластик безопаснее для пищевых целей и более прост в работе, а его производство менее опасное в сравнении со стеклом. Тем не менее, как видим, их мнение ни на что не смогло повлиять.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко поручил вместо пластика чаще использовать стекло и бумагу Лукашенко подписал директиву № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», сообщает «СБ. Беларусь сегодня». Это значит, что власти...