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Дмитрий Гурский ищет СЕО для Flo. Через неделю после расследования The Wall Street Journal
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Беларуский IT-предприниматель Дмитрий Гурский на своей странице в Facebook разместил вакансию: компания Flo Health, которую он создал, ищет СЕО. О зарплате в объявлении ничего не сказано.
Однако Роман Бугаев, CTO Flo, опроверг эту информацию, сказав, что компания никогда не продавала какие-либо данные Facebook, а также никогда не использовала конфиденциальные данные из Facebook Analytics для показа рекламы. Но, как говорится, «осадок остался».
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Беларуский IT-предприниматель Дмитрий Гурский на своей странице в Facebook разместил вакансию: компания Flo Health, которую он создал, ищет СЕО. О зарплате в объявлении...
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