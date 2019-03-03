Дмитрий Гурский ищет СЕО для Flo. Через неделю после расследования The Wall Street Journal

Беларуский IT-предприниматель Дмитрий Гурский на своей странице в Facebook разместил вакансию: компания Flo Health, которую он создал, ищет СЕО. О зарплате в объявлении ничего не сказано.



Интересно, что Дмитрий объявил о поиске сотрудника буквально через неделю после того, как The Wall Street Journal опубликовал расследование , в котором утверждал, что не меньше 11 приложений, в том числе Flo, делятся личными данными своих пользователей с Facebook.





Однако Роман Бугаев, CTO Flo, опроверг эту информацию, сказав, что компания никогда не продавала какие-либо данные Facebook, а также никогда не использовала конфиденциальные данные из Facebook Analytics для показа рекламы. Но, как говорится, «осадок остался».



К слову, Дмитрий, в отличие от Виктора Прокопени, был очень сдержан в описании вакансии. Напомним, когда другой беларуский IT-предприниматель начал хантить молодых специалистов через Facebook, между беларускими айтишниками и гуманитариями разгорелся настоящий конфликт.