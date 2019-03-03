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На новейшем российском фрегате произошла трагедия

04.03.2019 16:12 — Разное | Tut.by  
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Один из членов экипажа фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» упал с надстройки и погиб, сообщает ТАСС. Трагедия произошла в одном из доков «Севморзавода» в Севастополе, где корабль проходил текущий ремонт. Об этом агентству рассказал собственный источник.


Фото: flot.com

Фрегат «Адмирал Григорович» прибыл на Черноморский флот в июне 2016 года. Корабль отличается мощным вооружением, которым управляет специальная система «Требование-М». Она способна управлять вооружением и радиоэлектронным оборудованием во время ведения боя как в одиночку, так и в составе оперативного соединения ВМФ.

Фрегат построен по новейшему проекту 11 356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. Корабль вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

 
 
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Трагедия произошла в одном из доков «Севморзавода» в Севастополе, где корабль проходил текущий ремонт.
 
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