В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия»

Археологи обнаружили во время раскопок в провинции Хэнань Китая бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань считался «эликсиром бессмертия». Об этом сообщает агентство «Синьхуа» .

Емкость находилась в усыпальнице дворянской семьи в населенном пункте Лоян. Внутри кувшина было 3,5 литра жидкости. Благодаря лабораторной экспертизе удалось установить, что в сосуде находился напиток, состоящий из нитрата калия и алунита.

Ученые отмечают, что это вещество упоминается как «эликсир бессмертия» в даосских текстах времен династии Западная Хань (202 год до н.э – 8 год н.э.).

Также в гробнице обнаружили изделия из нефрита и меди. Кому принадлежала усыпальница, установить пока не удалось. Но найденные предметы говорят о том, что он принадлежал к знатному роду.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Западной Сахаре сооружения, принадлежавшие неизвестной цивилизации.