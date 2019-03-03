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В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия»

04.03.2019 16:12 — Разное | Аргументы и факты  
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В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия»
shutterstock.com

Археологи обнаружили во время раскопок в провинции Хэнань Китая бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань считался «эликсиром бессмертия». Об этом сообщает агентство «Синьхуа»

Емкость находилась в усыпальнице дворянской семьи в населенном пункте Лоян. Внутри кувшина было 3,5 литра жидкости. Благодаря лабораторной экспертизе удалось установить, что в сосуде находился напиток, состоящий из нитрата калия и алунита.

В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия» Амулет III тысячелетия до нашей эры обнаружили археологи под Бешенковичами

Ученые отмечают, что это вещество упоминается как «эликсир бессмертия» в даосских текстах времен династии Западная Хань (202 год до н.э – 8 год н.э.).

Также в гробнице обнаружили изделия из нефрита и меди. Кому принадлежала усыпальница, установить пока не удалось. Но найденные предметы говорят о том, что он принадлежал к знатному роду.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Западной Сахаре сооружения, принадлежавшие неизвестной цивилизации.

 
 
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Сосуд находился в гробнице дворянской семьи в городе Лоян.
 
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