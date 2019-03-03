«Виват, маэстро!»

Эта зима для творческой Смолевиччины была по-особому щедра на яркие мероприятия. Сначала почитатели духовой музыки с удовольствием побывали на творческом вечере основателя народного духового оркестра Николая Удовенко, а на минувшей неделе получили гамму позитивных эмоций, побывав на мероприятии, посвященном 25-летию творческой деятельности Юрия Новинского. Сегодня он не только является директором Смолевичской детской школы искусств, но и возглавляет образцовый эстрадный оркестр данного учреждения образования.





«Маэстро приглашает…» – именно так звучало название творческого вечера. И по приглашению маэстро в зале городского Дома культуры собрались не только почитатели его таланта, но и талантливые музыканты, люди, близкие к искусству. Пришли разделить радость торжества, а в этот вечер маэстро праздновал свой юбилейный День рождения, и почетные гости: народный артист Республики Беларуси, доцент кафедры оркестрового отделения УО «Белорусская государственная академия музыки» Михаил Иванович Берсан, директор ГУ «Минский областной центр народного творчества» Ирина Ришардовна Позняк, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома Виктория Анатольевна Колисова, первый заместитель председателя правления общественного объединения «Белорусский Фонд Мира» Александр Владимирович Чирко, председатель правления Минского областного отделения общественного объединения «Белорусский Фонд Мира» Любовь Алексеевна Ермолович, председатель Смолевичской районной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Наталья Иосифовна Винцукевич.





Творческий вечер маэстро получился поистине вдохновленным и эмоциональным. На сцене ГДК в этот вечер выступали и юные дарования Смолевичской детской школы искусств, и выпускники школы, и педагоги, а также друзья Юрия Новинского.

Открыли вечер эффектным номером талантливые участницы народного ансамбля «Ад шчырага сэрца», их уверенное начало поддержал образцовый эстрадный оркестр детской школы искусств, руководит которым Юрий Александрович Новинский, а дальше на сцену вышли самые юные музыканты, которые только начали постигать азы этого искусства. Ученики Юрия Новинского – Никита Сулимов, Ольга Хацкевич и Максим Павленко – поздравили своего педагога, порадовав его прекрасным исполнением сложного произведения.





То, что у талантливого педагога – талантливые ученики, доказала и саксофонист Ксения Селицкая, которая занимается у Юрия Александровича уже четыре года и за это время стала дипломантом многочисленных конкурсов и фестивалей.

В этот вечер в зале своим многоголосием звучал не только образцовый духовой оркестр. Песенным творчеством радовали собравшихся солисты ДШИ Даниил Тумар и Александра Русак, которой покоряются песни на разных языках, а также преподаватель школы Дарья Лаврентьева.

Во время подготовки к творческому вечеру у Юрия Александровича спросили, кого из музыкантов он считает своим наставником? На что он ответил, что всегда неукоснительно следует наставлениям своего учителя Николая Степановича Жарко, который однажды сказал ему: «Не знаешь темпа – не берись дирижировать!». Наставник Юрия Александровича и сегодня не оставляет без поддержки своего талантливого последователя. Первый художественный руководитель и главный дирижер образцово-показательного оркестра внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь Николай Степанович Жарко показал навыки дирижирования многочисленной публике, продемонстрировав небывалый профессионализм и мастерство в своем любимом деле.





Поздравляя своего коллегу с праздником, Николай Степанович отметил, что Юрий Александрович Новинский – один из лучших директоров и руководитель коллектива, равных которому сложно сыскать в детских школах искусств Беларуси, и поблагодарил его за энтузиазм, усердие, за талант и прекрасную работу.

Но на этом сюрпризы не закончились. На сцене в этот вечер выступали солист государственного симфонического оркестра Республики Беларусь Сергей Белозерцев, молодой педагог Екатерина Гаращенко, которая в свое время окончила Смолевичскую ДШИ и вернулась сюда уже педагогом, музыкант, друг Юрия Новинского по музыкальному училищу – Анатолий Доморацкий, который увлек зал своим мастерским исполнением на ксилофоне.

И в труде, и дома, и временами даже на сцене, рядом с Юрием Новинским находится его семья. Жена Надежда является успешным руководителем народного ансамбля песни «Ад шчырага сэрца» и талантливым педагогом, чьи ученики Александра Русак и Даниил Тумар наполнили красотой звучания своего голоса творческий вечер маэстро. Дочь Анастасия – не менее творческая личность, она с успехом окончила музыкальную школу, сейчас учится в Белорусском государственном университете и продолжает заниматься музыкой.





Еще один музыкальный подарок прозвучал от народного ансамбля песни «Плиса». Арптисты исполнили несколько композиций. Одна из них в исполнении солиста ансамбля Ильи Конопелько совсем недавно звучала на столичной сцене. «Беларусь, усё аддам за цябе!» – это гимн любви к своей стране, малой родине, к людям, умеющим работать на родной земле и прославлять ее далеко за пределами. А прозвучавшая музыкальная композиция «Папуры на тэмы беларускіх песень» в очередной раз напомнила о победе народного коллектива «Ад шчырага сэрца», образцового эстрадного оркестра и народного ансамбля песни «Плиса» на областном фестивале народного творчества «Напеў зямлі маёй» в 2017 году, где они завоевали Гран-при.

На такой победной ноте и закончился творческий вечер Юрия Новинского, у которого, можно не сомневаться, впереди еще много творческих задумок, которые найдут воплощение, как в его детище – образцовом эстрадном оркестре ДШИ, так и в его талантливых учениках!

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.