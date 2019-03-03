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ОАО"Гомельоблавтотранс" дарит скидки всем женщинам к празднику 8 марта
В период с 8 по 15 марта для женщин старше 18 лет предоставляется скидка в размере 50% на проезд в автобусах международных маршрутов "Гомель - Москва", "Речица - Москва", "Мозырь - Москва", "Светлогорск - Москва"
Дополнительную информацию о предоставлении скидок можно найти на сайте www.gomelavto.by и в социальных сетях. А также по единому номеру 510 22 01 для абонентов Velcom и МТС
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ОАО"Гомельоблавтотранс" проводит акцию, приуроченную к международному женскому дню.далее...
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