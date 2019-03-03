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Как в субботу "пропускали" (на самом деле нет) скорую помощь. Не обошлось без ДТП
04.03.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Инцидент произошёл в городе Бресте 2 марта 2019 года на ул. Московской, автомобиль медиков с включёнными световыми сигналами двигался с 28-го Июля на Пионерскую.
Автомобиль остановился, чтобы пропустить "скорую", а водитель сзади зазевался и потерял контроль за ситуацией.
Видео:
Некоторые водители даже не заметили, что нарушили.
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