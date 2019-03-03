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Водолазы нашли одного из рыбаков, погибших на озере в Брестской области. Еще одного ищут
04.03.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
На озере Черное в Березовском районе удалось найти одного из рыбаков,
Напомним, беда случилась в прошлый понедельник. Спасателям сумел позвонить один из товарищей, 58-летний мужчина, которому удалось выбраться из воды на лед. Он же рассказал, что в воде остаются еще трое. Одного из них, 51-летнего, впоследствии достали работники
В ОСВОД Брестской области рассказали Onliner, что 1 марта в толще воды недалеко от берега водолазы организации обнаружили одного из погибших — 47-летнего жителя Березы. Льда на озере сейчас нет. Из-за ветра тело оказалось в 500 метрах от предполагаемого места провала.
Еще одного рыбака 1960 года рождения продолжают искать.
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