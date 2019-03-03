ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водолазы нашли одного из рыбаков, погибших на озере в Брестской области. Еще одного ищут

04.03.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

На озере Черное в Березовском районе удалось найти одного из рыбаков, погибших 25 февраля. В тот вечер четверо жителей райцентра вышли на рыхлый лед, один провалился, остальные пытались его спасти. В результате погибли трое мужчин, один попал в больницу. Тело одного из погибших сотрудники ОСВОД нашли в пятницу в полукилометре от места, где мужчины пытались рыбачить.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64009.php

Водолазы нашли одного из рыбаков, погибших на озере в Брестской области. Еще одного ищут

Напомним, беда случилась в прошлый понедельник. Спасателям сумел позвонить один из товарищей, 58-летний мужчина, которому удалось выбраться из воды на лед. Он же рассказал, что в воде остаются еще трое. Одного из них, 51-летнего, впоследствии достали работники МЧС. Мужчину пытались реанимировать медики, но безуспешно. Еще двоих тогда так и не нашли.

В ОСВОД Брестской области рассказали Onliner, что 1 марта в толще воды недалеко от берега водолазы организации обнаружили одного из погибших — 47-летнего жителя Березы. Льда на озере сейчас нет. Из-за ветра тело оказалось в 500 метрах от предполагаемого места провала.

Еще одного рыбака 1960 года рождения продолжают искать.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На озере Черное в Березовском районе удалось найти одного из рыбаков, погибших 25 февраля. В тот вечер четверо жителей райцентра вышли на рыхлый лед, один...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОАО"Гомельоблавтотранс" дарит скидки всем женщинам к празднику 8 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика