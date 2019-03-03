Водолазы нашли одного из рыбаков, погибших на озере в Брестской области. Еще одного ищут

На озере Черное в Березовском районе удалось найти одного из рыбаков, погибших 25 февраля . В тот вечер четверо жителей райцентра вышли на рыхлый лед, один провалился, остальные пытались его спасти. В результате погибли трое мужчин, один попал в больницу. Тело одного из погибших сотрудники ОСВОД нашли в пятницу в полукилометре от места, где мужчины пытались рыбачить.



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Напомним, беда случилась в прошлый понедельник. Спасателям сумел позвонить один из товарищей, 58-летний мужчина, которому удалось выбраться из воды на лед. Он же рассказал, что в воде остаются еще трое. Одного из них, 51-летнего, впоследствии достали работники МЧС . Мужчину пытались реанимировать медики, но безуспешно. Еще двоих тогда так и не нашли.

В ОСВОД Брестской области рассказали Onliner, что 1 марта в толще воды недалеко от берега водолазы организации обнаружили одного из погибших — 47-летнего жителя Березы. Льда на озере сейчас нет. Из-за ветра тело оказалось в 500 метрах от предполагаемого места провала.

Еще одного рыбака 1960 года рождения продолжают искать.