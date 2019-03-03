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"Большой разговор" (больше часа) с правозащитником Романом Кисляком
04.03.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
У каждого гражданина может быть мнение или позиция. И хорошо, когда этот гражданин может лаконично и внятно изложить свое мнение, видение, позицию.
Правозащитник Роман Кисляк оказался именно тем человеком, который смог лаконично поделиться своим взглядом на происходящие события не только в Бресте, но и в Беларуси.
Да, возможно, я не полностью разделяю его мнение, но по крайней мере, я точно информирован о нем. С ним (этим мнением) можно соглашаться или не соглашаться, но оно есть и с ним разумно работать.
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У каждого гражданина может быть мнение или позиция. И хорошо, когда этот гражданин может лаконично и внятно изложить свое мнение, видение, позицию. ...
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