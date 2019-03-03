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Домик на воде: в Беларуси начали выпускать яхты-катамараны
04.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали выпускать яхты-катамараны. Пока только для местного рынка и России. По мнению специалистов, у такого транспорта хорошее будущее и большие возможности, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Площадь катамарана – 40 квадратных метров. Здесь помещается кухня, гостиная и даже спальня. А стоит он примерно как загородный домик недалеко от Минска. Правда, чтобы наслаждаться отдыхом на такой необычной даче, нужны специальные права.
На судне можно отправиться в поход, на рыбалку или устроить праздник. Здесь легко поместятся больше десяти человек. В Беларуси раньше катамараны такого размера не выпускали: 12 метров на 4.
Домик плывет по воде со скоростью моторной
«Волну он легко держит. Даже если волна будет перехлестывать через поплавок, этому судну ничем не угрожает. Потому что оно рассчитано на непотопляемость. У него водонепроницаемые отсеки», – отметил начальник производства Василий Бондаровец.
Раньше на предприятии выпускали деревянные катамараны. Теперь освоили производство пластиковых. Они долговечнее и надежнее. Но внешний вид от этого не пострадал. Яхта должна привлекать внимание и быть гордостью владельца, уверены дизайнеры.
Сейчас специалисты работают над созданием тримарана: яхты на трех поплавках. Она может быть двухэтажной.
Пока такие плавучие дачи курсируют по рекам Беларуси и России. Производители надеются, что скоро они причалят к берегам и других стран Содружества.
Стоимость катамарана, сделанного в Беларуси, составляет около 60 тысяч долларов, что на треть меньше зарубежных аналогов.
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По мнению специалистов, у такого транспорта хорошее будущее и большие возможности.
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