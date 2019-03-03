ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помните, диджея Smash избили в Перми? Тимати высказался об этом в Instagram - и заплатит штраф

04.03.2019 16:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мещанский суд Москвы обязал Тимати выплатить 30 тысяч российских рублей (около тысячи белорусских рублей) бывшему депутату Александру Телепневу за оскорбление в социальной сети Instagram. Об этом сообщает ТАСС.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 11 Сен 2018 в 1:57 PDT

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

Почему Тимати оскорбил экс-депутата? Это связано с делом об избиении DJ Smash.

В феврале 2018 года экс-депутат Телепнев в ночном клубе сломал челюсть автору хита Moscow never sleeps DJ Smash (Андрею Ширману) за то, что музыкант отказался сделать с ним фото.

В связи с инцидентом Тимати опубликовал в своем аккаунте в Instagram пост, в котором обматерил Телепнева.

Пост Тимати относительно ситуации с избиением DJ Smash. Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Сломал челюсть и нанес черепно-мозговые травмы, на чем не остановился и добил вдвоем ногами моего друга и коллегу за то, внимание: что он отказался сделать фото на память! Так вот петушок ты е***ый, ты же профессионал?! А развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал».

Я зачем все это пишу, не с целью из себя правозащитника строить, просто хочу что бы жители замечательного города Пермь (который прославляет на всю страну DJ Smash являясь успешным артистом) знали какой гнилой п******т живет у них в городе. <…>. Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ты «депутат» можешь оказаться в сложной ситуации.

Телепнев подал в суд, посчитав, что рэпер его оскорбил, опорочил честь и достоинство. Изначально бывший депутат требовал от артиста другую сумму: 100 тысяч рублей (около 3,2 тысячи белорусских рублей). Однако суд удовлетворил исковые требования лишь частично.

Напомним, что бывшего депутата Телепнева приговорили к двум годам колонии за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений.

Все концерты рэперов в Минске по одной ссылке

Читайте также
Скандал вокруг фильма о Децле: сын рэпера объяснил, почему он категорически против этой идеи
Стало известно, где в Минске откроется бургерная Тимати. Цены — от 1,5 рублей до 33-х

***

2 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на фестиваль «Рок за Бобров». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 марта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мещанский суд Москвы обязал Тимати выплатить 30 тысяч российских рублей (около тысячи белорусских рублей) бывшему депутату Александру Телепневу за оскорбление в...
 
Новости дня
Новости разные
 
“Здаралася, дзяўчаты вены рэзалі”: што вядома пра смерць студэнткі ў Гродне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика