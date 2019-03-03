Помните, диджея Smash избили в Перми? Тимати высказался об этом в Instagram - и заплатит штраф

Мещанский суд Москвы обязал Тимати выплатить 30 тысяч российских рублей (около тысячи белорусских рублей) бывшему депутату Александру Телепневу за оскорбление в социальной сети Instagram. Об этом сообщает ТАСС.

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Почему Тимати оскорбил экс-депутата? Это связано с делом об избиении DJ Smash.

В феврале 2018 года экс-депутат Телепнев в ночном клубе сломал челюсть автору хита Moscow never sleeps DJ Smash (Андрею Ширману) за то, что музыкант отказался сделать с ним фото.

В связи с инцидентом Тимати опубликовал в своем аккаунте в Instagram пост, в котором обматерил Телепнева.

Пост Тимати относительно ситуации с избиением DJ Smash. Орфография и пунктуация автора сохранены. «Сломал челюсть и нанес черепно-мозговые травмы, на чем не остановился и добил вдвоем ногами моего друга и коллегу за то, внимание: что он отказался сделать фото на память! Так вот петушок ты е***ый, ты же профессионал?! А развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал». Я зачем все это пишу, не с целью из себя правозащитника строить, просто хочу что бы жители замечательного города Пермь (который прославляет на всю страну DJ Smash являясь успешным артистом) знали какой гнилой п******т живет у них в городе. <…>. Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ты «депутат» можешь оказаться в сложной ситуации.

Телепнев подал в суд, посчитав, что рэпер его оскорбил, опорочил честь и достоинство. Изначально бывший депутат требовал от артиста другую сумму: 100 тысяч рублей (около 3,2 тысячи белорусских рублей). Однако суд удовлетворил исковые требования лишь частично.

Напомним, что бывшего депутата Телепнева приговорили к двум годам колонии за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений.

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