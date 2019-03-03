В Мстиславле наградили лучших тружеников района за 2018 год

2 марта в районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное собрание по подведению итогов социально-экономического развития Мстиславского района в 2018 году. В ходе мероприятия были награждены лучшие специалисты и труженики района, достигшие высоких показателей в своей профессиональной деятельности и сделавшие свой весомый вклад в развитие региона.

Подробнее о мероприятии вы сможете прочитать в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 7 марта 2019 года.