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В Мстиславле наградили лучших тружеников района за 2018 год

04.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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2 марта в районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное собрание по подведению итогов социально-экономического развития Мстиславского района в 2018 году. В ходе мероприятия были награждены лучшие специалисты и труженики района, достигшие высоких показателей в своей профессиональной деятельности и сделавшие свой весомый вклад в развитие региона.

Подробнее о мероприятии вы сможете прочитать в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 7 марта 2019 года.

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2 марта в районном Центре культуры и народного творчества прошло торжественное собрание по подведению итогов социально-экономического развития Мстиславского...
 
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