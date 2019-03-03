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В Горках прошел турнир по тяжелой атлетике – Фото
04.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
На выходных в Горках прошел открытый межобластной турнир по тяжелой атлетике, посвященный посвященный Дню защитника Отечества, памяти генерал-полковника Ф. Кузнецова и погибшим воинам-интернационалистам Горецкого района.
Смотрите наш фоторепортаж из спорткомплекса БГСХА. Результаты соревнований появятся здесь чуть позже.
Фото Михаила Левцова
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На выходных в Горках прошел открытый межобластной турнир по тяжелой атлетике, посвященный посвященный Дню защитника Отечества, памяти генерал-полковника Ф....
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