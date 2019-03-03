Завтра – оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Весна начинается с сильного ветра. Оранжевый уровень опасности объявлен на 5-6 марта в Могилевской области. Порывы ветра завтра и послезавтра могут достигать местами до 20 м/с. Пасмурно и временами с осадками будет до конца это недели.

Завтра, 5 марта, температура воздуха будет +4 +6°С, облачно и небольшой дождь. Порывы ветра в течение дня и вечером до 18-20 м/c.

6 марта похолодает до -2 -4°С, пасмурно и местами метель. В первой половине дня ожидается сильный ветер. Прогноз на 7 марта — +2 +4°С, переменная облачность, без существенных осадков.



