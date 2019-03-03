Орденом Почета награжден Николай Мартынов

Орденом Почета указом главы государства от 28 февраля награжден генеральный директор холдинга “Белорусская кожевенно-обувная компания “Марко” Николай Мартынов. Этой награды он удостоен за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительные достижения в отрасли легкой промышленности.Николай Мартынов – член Совета Республики Национального собрания, удостоен звания “Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь”.
На снимке: Николай Мартынов и упаковщица обуви Мария Степанова. Фото Александра Хитрова, БЕЛТА.
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Орденом Почета указом главы государства от 28 февраля награжден генеральный директор холдинга “Белорусская кожевенно-обувная компания “Марко” Николай Мартынов....