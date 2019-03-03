В Слуцком районе «поселилась» европейская лань





В дикой природе встретить европейскую лань практически невозможно. Но в Слуцком районе их разводят в вольерах уже 4-й год. В будущем здесь планируют развести популяцию животных в местных лесах, пишет МЛЫН.

Лани — единственный вид плоскорогих оленей. Это небольшое животное, немного крупнее косули, но меньше оленя благородного, высотой около метра. Длина тела достигает до 1,5 метра. Привлекает лань своей основной особенностью — рога вверху имеют необычную плоскую форму.

В Слуцком районе в дикой природе она не обитает. Местный лесхоз стал одним из первых, кто старается вырастить достойный трофей, чтобы в дальнейшем привлекать на охоту как белорусов, так и иностранцев.





В 2013 году на территории Воробьевского лесничества по программе развития Охотничьих хозяйств были завезены лани и построен вольер. Его площадь составляет 6 гектаров — 4 полевых и 2 лесных угодья.

В дикой природе на территории наших лесов обитают косуля и олень благородный, а вот европейскую лань встретить невозможно. По одной из этих причин на территории Воробьевского лесничества решили заниматься их разведением.

«Помимо тех животных, которые у нас обитают в дикой природе, мы хотели в охотничьем хозяйстве удивить декоративными видами, — рассказывает ведущий инженер по охотничьему хозяйству ГУ «Слуцкий лесхоз» Юрий Доманский. — Наш выбор остановился на лани европейской. Изначально мы хотели приобрести несколько особей, чтобы показывать их проживающим либо желающим посетить наше охотхозяйство в качестве демонстрационного вольера».

На данный момент на территории вольера обитают 14 особей лани европейской. Животные чувствуют себя в природе хорошо, они акклиматизированы, хорошо переносят наши зимы. В холодное время сотрудники Воробьевского лесничества их подкармливают.





В планах хозяйства — не только разведение большего числа особей и выпуск их в дикую природу для создания популяции лани европейской на территории Слуцкого лесоохотничьего хозяйства, но и разведение других животных.

«Чтобы создать биоразнообразие Слуцкого района, мне, как охотоведу хотелось бы наполнить наш район таким видом, как муфлон — это разновидность барана. Таким образом наш район станет более привлекательным для туристов и иностранных охотников. Можно будет поохотиться на несколько видов животных», — поделился своими планами Юрий Доманский.

Помимо разведения, вольер является и демонстрационной площадкой. Любой желающий может приехать и понаблюдать за животными, а также пофотографировать их. ГУ «Слуцкий лесхоз» проводит экскурсии для детей, где им рассказывают о европейской лани и ее жизни в дикой природе.



