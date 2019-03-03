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Случчане Алексей Крепец и Антон Фомин стали чемпионами страны по рукопашному бою

04.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Случчане Алексей Крепец и Антон Фомин стали чемпионами страны по рукопашному бою

    На фото: чемпионы Беларуси Антон Фомин и Алексей Крепец с флагом Слуцкого района. В центре - исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков 

2 марта СКА «Уручье» проходил чемпионат Республики Беларусь по рукопашному бою, в котором принимали участие более 200 спортсменов из различных клубов страны.

От слуцкого филиала клуба смешанных единоборств «Феникс» в весовой категории до 65 кг выступил главный тренер Алексей Крепец, в категории до 70 кг - воспитанники Алексея Никита Слабко и Антон Пятницкий, и среди юниоров 16-17 лет в весе до 60 - учащийся слуцкого колледжа Антон Фомин.

Случчане Алексей Крепец и Антон Фомин стали чемпионами страны по рукопашному бою

По итогом турнира Алексей Крепец занял 1-е место и звание чемпиона республики по рукопашному бою, Фомин Антон — 1-е место и звание чемпиона страны по рукопашному бою среди юниоров. Таким образом, Фомин выполнил разряд кандидата в мастера спорта.

Слабко Никита и Пятницкий Антон уступили своим соперникам в предварительных поединках. 

Благодаря достигнутому результату команда клуба «Феникс» заняла первое место на чемпионате страны. Алексей Крепец будет представлять страну на чемпионате мира по рукопашному бою, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 29 мая по 2 июня, а Антон Фомин выступит за Беларусь на первенстве мира.

Случчане Алексей Крепец и Антон Фомин стали чемпионами страны по рукопашному бою

Случчане Алексей Крепец и Антон Фомин стали чемпионами страны по рукопашному бою

Случчане Алексей Крепец и Антон Фомин стали чемпионами страны по рукопашному бою

Случчане Алексей Крепец и Антон Фомин стали чемпионами страны по рукопашному бою


Slutsk-Gorod.by

 
 
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2 марта СКА «Уручье» проходил чемпионат Республики Беларусь по рукопашному бою, в котором принимали участие более 200 спортсменов из различных клубов страны.
 
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