Случчане Алексей Крепец и Антон Фомин стали чемпионами страны по рукопашному бою





На фото: чемпионы Беларуси Антон Фомин и Алексей Крепец с флагом Слуцкого района. В центре - исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков

2 марта СКА «Уручье» проходил чемпионат Республики Беларусь по рукопашному бою, в котором принимали участие более 200 спортсменов из различных клубов страны.

От слуцкого филиала клуба смешанных единоборств «Феникс» в весовой категории до 65 кг выступил главный тренер Алексей Крепец, в категории до 70 кг - воспитанники Алексея Никита Слабко и Антон Пятницкий, и среди юниоров 16-17 лет в весе до 60 - учащийся слуцкого колледжа Антон Фомин.





По итогом турнира Алексей Крепец занял 1-е место и звание чемпиона республики по рукопашному бою, Фомин Антон — 1-е место и звание чемпиона страны по рукопашному бою среди юниоров. Таким образом, Фомин выполнил разряд кандидата в мастера спорта.

Слабко Никита и Пятницкий Антон уступили своим соперникам в предварительных поединках.

Благодаря достигнутому результату команда клуба «Феникс» заняла первое место на чемпионате страны. Алексей Крепец будет представлять страну на чемпионате мира по рукопашному бою, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 29 мая по 2 июня, а Антон Фомин выступит за Беларусь на первенстве мира.



















Slutsk-Gorod.by