Быховский район получит международную техпомощь для экономического развития

Двенадцать районов Беларуси получат международную техпомощь для экономического развития, в том числе Быховский и Хотимский районы Могилевской области, в рамках международного проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне». План реализации проекта обсуждался в Министерстве экономики на заседании координационного совета. Проект направлен на поддержку различных форм экономической инициативы, конкурентоспособности и инновационной деятельности для инклюзивного развития на местном уровне.



В рамках Проекта планируется разработка среднесрочных районных планов развития малого и среднего предпринимательства. Для обеспечения разработки указанных планов ресурсами в Проекте предусмотрен ряд механизмов поддержки инициатив.

Проектные районы получат возможности для наращивания потенциала и инструменты для повышения экономической активности и обеспечения экономического роста в долгосрочной перспективе.

Донорами проекта выступают ЕС и ПРООН. От Республики Беларусь координацию и эффективный контроль за реализацией обеспечивает Минэкономики. Срок реализации – три года.