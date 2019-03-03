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Быховский район получит международную техпомощь для экономического развития

04.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Быховский район получит международную техпомощь для экономического развитияДвенадцать районов Беларуси получат международную техпомощь для экономического развития, в том числе Быховский и Хотимский районы Могилевской области, в рамках международного проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне». План реализации проекта обсуждался в Министерстве экономики на заседании координационного совета. Проект направлен на поддержку различных форм экономической инициативы, конкурентоспособности и инновационной деятельности для инклюзивного развития на местном уровне.
 
В рамках Проекта планируется разработка среднесрочных районных планов развития малого и среднего предпринимательства. Для обеспечения разработки указанных планов ресурсами в Проекте предусмотрен ряд механизмов поддержки инициатив.

Проектные районы получат возможности для наращивания потенциала и инструменты для повышения экономической активности и обеспечения экономического роста в долгосрочной перспективе.

Донорами проекта выступают ЕС и ПРООН. От Республики Беларусь координацию и эффективный контроль за реализацией обеспечивает Минэкономики. Срок реализации – три года.

mogilevnews.by

 
 
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Двенадцать районов Беларуси получат международную техпомощь для экономического развития, в том числе Быховский и Хотимский районы Могилевской области, в рамках
 
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