Быховский район получит международную техпомощь для экономического развития

Двенадцать районов Беларуси получат международную техпомощь для экономического развития, в том числе Быховский и Хотимский районы Могилевской области, в рамках международного проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне». План реализации проекта
В рамках Проекта планируется разработка среднесрочных районных планов развития малого и среднего предпринимательства. Для обеспечения разработки указанных планов ресурсами в Проекте предусмотрен ряд механизмов поддержки инициатив.
Проектные районы получат возможности для наращивания потенциала и инструменты для повышения экономической активности и обеспечения экономического роста в долгосрочной перспективе.
Донорами проекта выступают ЕС и ПРООН. От Республики