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Лукашенко подписал директиву о строительстве. Что там написано и что это изменит?
Сегодня президент подписал Директиву № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли». В документе говорится о стоимости жилья, развитии городов-спутников, энергоэффективности, приоритете использования отечественных стройматериалов и более широком использовании электроэнергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. Как это все повлияет на развитие стройотрасли?
Кто теперь регулятор?
Директива подготовлена по итогам
Директива направлена на сокращение административных процедур, максимальное внедрение «одного окна». Функция регулятора возложена на Минстройархитектуры, а сама отрасль переходит на самостоятельную систему технического нормирования.
О господдержке и арендном жилье
На пресс-конференции в Минстройархитектуре рассказали, что в Директиве нового для населения.
Хорошие новости для многодетных:2021 года срок очереди для нуждающихся многодетных семей сократится до одного года. При этом в директиве говорится, что средняя цена квадратного метра с господдержкой не будет превышать размер среднемесячной зарплаты.
Кроме того, директивой предусмотрено наращивание объемов строительства арендного жилья — ежегодный ввод арендного жилья должен составить не менее 135 тыс. кв. м., в том числе строящегося за счет республиканского и местных бюджетов — не менее 90 тыс. кв. м.
Энергоэффективность и электрификация
Стройотрасль переходит к строительству многоквартирных жилых домов, социальных объектов и административных зданий в энергоэффективном исполнении.
Также при проектировании и строительстве теперь нужно предусматривать максимальное использование электрической энергии в жилом фонде для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.
Строить индивидуальное жилье комплексно
В директиве говорится о внедрении практики возведения индивидуального жилья путем комплексной застройки земельных участков одним застройщиком. В директиве говорится о возможности размещения в жилых домах встроенных и пристроенных помещений общественного назначения для осуществления предпринимательской деятельности.
Ежегодный объем строительства индивидуального жилья должен составить не менее 40% от общего объема возводимого жилья.
Директива предписывает строить инженерную и транспортную инфраструктуру опережающими темпами. В том числе — за счет застройщиков и эксплуатирующих организаций.
Развивать города-спутники
Директива предписывает опережающее развитие городов-спутников. В ней содержится пункт о комплексной застройке территорий на принципах безопасности, комфортности и функциональности. Территории при этом должны максимально озеленять.
Директива требует не допускать превышения нормативных сроков строительства многоквартирных жилых домов.
Повысить эффективность и зарплаты
Директива предусматривает меры по повышению эффективности строительных организаций, в том числе меры по сокращению просроченной задолженности.
Документ требует оптимизировать структуру организаций, в том числе путем объединения строительных, монтажных и проектных организаций, предприятий по производству строительных материалов.
Директивой предусмотрено снижение затрат и энергоемкости, внедрение качественного планирования производства, оптимизация затрат в строительстве, повысить уровень оплаты труда работников организаций стройкомплекса.
Документ также предписывает активнее использовать кредиты банков и «Банка развития», увеличить экспортный потенциал, выйти на положительное сальдо торговли услугами отрасли.
Повышена ответственность проектировщиков за качество документации и усилен авторский и технический надзор. Государство намерено защищать внутренний рынок проектных и строительных услуг, рынок стройматериалов от недобросовестных участников.
Документ предписывает повысить индустриализацию строительного комплекса: строить с максимальным использованием заводских изделий. Земельные участки для строительства домов будут в приоритетном порядке предоставляться коммунальным предприятиям и организациям с собственными производственными мощностями.
Кроме этого планируется увеличить к 2021 году долю отечественной продукции, используемой при строительстве до 85%.
Цифровая трансформация и кадры
В рамках цифровой трансформации до конца 2021 года предписано создать государственный строительный портал, на котором участники отрасли будут взаимодействовать в электронном виде.
Планируется актуализировать структуру подготовки кадров, открыть новые приоритетные специальности в вузах, повысить качество обучения.
В сообщении пресс-службы президента говорится, что системная реализация принятых решений позволит строительной отрасли выйти на качественно новый уровень развития, обеспечит потребности национальной экономики в высокоэффективной строительной продукции и население качественным и доступным жильем. Будут сокращены сроки и стоимость строительства, снижена материало- и энергоемкость, повышены качество и конкурентоспособность продукции, а также наращен экспортный потенциал.
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Как директива повлияет на развитие стройотрасли?
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