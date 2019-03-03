Лукашенко подписал директиву о строительстве. Что там написано и что это изменит?

Сегодня президент подписал Директиву № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли». В документе говорится о стоимости жилья, развитии городов-спутников, энергоэффективности, приоритете использования отечественных стройматериалов и более широком использовании электроэнергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. Как это все повлияет на развитие стройотрасли?

Кто теперь регулятор?

Директива подготовлена по итогам совещания у президента , которое было посвящено совершенствованию строительства в Беларуси. В документе содержатся поставленные главой государства задачи по устранению имеющихся в отрасли проблем и повышению ее эффективности.

Директива направлена на сокращение административных процедур, максимальное внедрение «одного окна». Функция регулятора возложена на Минстройархитектуры, а сама отрасль переходит на самостоятельную систему технического нормирования.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О господдержке и арендном жилье

На пресс-конференции в Минстройархитектуре рассказали, что в Директиве нового для населения.

Хорошие новости для многодетных:2021 года срок очереди для нуждающихся многодетных семей сократится до одного года. При этом в директиве говорится, что средняя цена квадратного метра с господдержкой не будет превышать размер среднемесячной зарплаты.

Кроме того, директивой предусмотрено наращивание объемов строительства арендного жилья — ежегодный ввод арендного жилья должен составить не менее 135 тыс. кв. м., в том числе строящегося за счет республиканского и местных бюджетов — не менее 90 тыс. кв. м.

Энергоэффективность и электрификация

Стройотрасль переходит к строительству многоквартирных жилых домов, социальных объектов и административных зданий в энергоэффективном исполнении.

Также при проектировании и строительстве теперь нужно предусматривать максимальное использование электрической энергии в жилом фонде для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Строить индивидуальное жилье комплексно

В директиве говорится о внедрении практики возведения индивидуального жилья путем комплексной застройки земельных участков одним застройщиком. В директиве говорится о возможности размещения в жилых домах встроенных и пристроенных помещений общественного назначения для осуществления предпринимательской деятельности.

Ежегодный объем строительства индивидуального жилья должен составить не менее 40% от общего объема возводимого жилья.

Директива предписывает строить инженерную и транспортную инфраструктуру опережающими темпами. В том числе — за счет застройщиков и эксплуатирующих организаций.

Развивать города-спутники

Директива предписывает опережающее развитие городов-спутников. В ней содержится пункт о комплексной застройке территорий на принципах безопасности, комфортности и функциональности. Территории при этом должны максимально озеленять.

Директива требует не допускать превышения нормативных сроков строительства многоквартирных жилых домов.

Повысить эффективность и зарплаты

Директива предусматривает меры по повышению эффективности строительных организаций, в том числе меры по сокращению просроченной задолженности.

Документ требует оптимизировать структуру организаций, в том числе путем объединения строительных, монтажных и проектных организаций, предприятий по производству строительных материалов.

Директивой предусмотрено снижение затрат и энергоемкости, внедрение качественного планирования производства, оптимизация затрат в строительстве, повысить уровень оплаты труда работников организаций стройкомплекса.

Документ также предписывает активнее использовать кредиты банков и «Банка развития», увеличить экспортный потенциал, выйти на положительное сальдо торговли услугами отрасли.

Повышена ответственность проектировщиков за качество документации и усилен авторский и технический надзор. Государство намерено защищать внутренний рынок проектных и строительных услуг, рынок стройматериалов от недобросовестных участников.

Документ предписывает повысить индустриализацию строительного комплекса: строить с максимальным использованием заводских изделий. Земельные участки для строительства домов будут в приоритетном порядке предоставляться коммунальным предприятиям и организациям с собственными производственными мощностями.

Кроме этого планируется увеличить к 2021 году долю отечественной продукции, используемой при строительстве до 85%.

Цифровая трансформация и кадры

В рамках цифровой трансформации до конца 2021 года предписано создать государственный строительный портал, на котором участники отрасли будут взаимодействовать в электронном виде.

Планируется актуализировать структуру подготовки кадров, открыть новые приоритетные специальности в вузах, повысить качество обучения.

В сообщении пресс-службы президента говорится, что системная реализация принятых решений позволит строительной отрасли выйти на качественно новый уровень развития, обеспечит потребности национальной экономики в высокоэффективной строительной продукции и население качественным и доступным жильем. Будут сокращены сроки и стоимость строительства, снижена материало- и энергоемкость, повышены качество и конкурентоспособность продукции, а также наращен экспортный потенциал.